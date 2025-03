Sao Hollywood 5 đời vợ Nicolas Cage bị bạn gái cũ kiện

Weston Coppola Cage, con trai của tài tử Nicolas Cage và bạn gái cũ Christina Fulton, đã bị bắt vì tội tấn công mẹ mình bằng vũ khí vào tháng 4.2024.

Theo các tài liệu của tòa án mà tạp chí People có được vào ngày 10.3, các cáo buộc chống lại Nicolas Cage đã bị bác bỏ khỏi vụ án Christina Fulton kiện tài tử 61 tuổi và con trai Weston Coppola Cage.

Nicolas Cage và vợ hiện tại Riko Shibata ẢNH: AFP

Theo hồ sơ vụ án, Christina Fulton cáo buộc Nicolas Cage đã phớt lờ những lo ngại về sức khỏe tâm thần của Weston, con trai 34 tuổi của họ. Thay vào đó, tài tử Lật mặt còn tiếp tay cho hành vi của con trai, trước khi anh ta tấn công mẹ mình vào tháng 4.2024.

Mặc dù các cáo buộc chống lại Nicolas Cage đã bị bác bỏ khỏi vụ án, nhưng các cáo buộc chống lại Weston vẫn còn.

Được biết, luật sư của Christina Fulton (57 tuổi) đã nộp đơn xin bác bỏ Nicolas Cage khỏi vụ kiện nên cô không còn theo đuổi các cáo buộc chống lại bạn trai cũ nữa.

Luật sư của Nicolas Cage gần đây gọi những cáo buộc này là "vô lý và phù phiếm", đồng thời nói thêm: "Weston Coppola là một người đàn ông 34 tuổi. Ông Cage không kiểm soát hành vi của Weston theo bất kỳ cách nào và không chịu trách nhiệm về hành vi tấn công mẹ mình của Weston".

Weston và Fulton đã tham gia vào một cuộc tranh cãi bằng lời nói rồi chuyển thành hành động vào ngày 28.4.2024. Vào thời điểm đó, Fulton phủ nhận các cáo buộc rằng cô và con trai đã cãi nhau. Thay vào đó, cô nói rằng anh ta trải qua một "cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần" và rằng cô đang cố gắng giúp anh ta.

Nữ diễn viên Christina Fulton ẢNH: AFFP

Weston bị bắt vì tội tấn công bằng vũ khí vào tháng 4.2024 và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Bạn gái cũ của Nicolas Cage cho biết cô đã "bị tấn công dã man", và nói thêm rằng Weston "phải nhận được sự giúp đỡ mà anh ấy đang rất cần".

Trong vụ kiện của mình, Christina Fulton đã gọi tên nam diễn viên Ma tốc độ và tuyên bố ông không can thiệp trước khi xảy ra vụ việc. Fulton kiện Cage vì tội giám sát cẩu thả và hành động cẩu thả.

Nicolas Cage là ngôi sao Hollywood, từng đóng các phim: Mandy, Looking Grass, The Runner, Lord of War… Ông từng đứng đầu danh sách 10 gương mặt nam diễn viên nổi tiếng nhất do tạp chí GQ bình chọn năm 2005, nhận giải Oscar, Quả cầu vàng… Ông có đến 5 người vợ: Patricia Arquette (ly hôn năm 2001), Lisa Marie Presley (ly hôn năm 2004), Alice Kim (ly hôn năm 2016), kết hôn với Erika Koike trong… 4 ngày (2019) và hiện sống với Riko Shibata từ năm 2021 đến nay.