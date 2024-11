Sao Hollywood gốc Cần Thơ cưới bạn trai 9 năm

Lana Condor - Anthony De La Torre tại đám cưới riêng tư hồi cuối tháng 10 ẢNH: VOGUE

Tạp chí Vogue vừa tiết lộ cặp diễn viên Lana Condor - Anthony De La Torre đã âm thầm tổ chức đám cưới riêng tư vào cuối tháng 10 vừa qua. Lễ cưới diễn ra vào dịp cuối tuần trong không gian ngoài trời được trang trí theo phong cách trang nhã, tươi mát với sắc trắng chủ đạo. Người đẹp sinh năm 1997 chia sẻ đám cưới riêng tư của họ diễn ra trên đỉnh núi ở Malibu, California (Mỹ) vì muốn mang lại cảm giác vượt thời gian, thoáng đãng, kỳ ảo và tự nhiên.

Cô dâu 27 tuổi diện váy cưới cúp ngực đơn giản, tinh tế của Vera Wang mà người đẹp đã chọn cùng mẹ cách đây hai năm. Đáng tiếc là bà không thể chứng kiến ngày vui của con gái vì vừa qua đời vào tháng 7.2024. "Hai năm trước, tôi đã đưa mẹ và phù dâu đến Vera Wang để mua váy cưới. Hai mẹ con hoàn toàn yêu chiếc váy này ngay từ lần đầu tiên tôi thử nó và tôi rất biết ơn khi được chia sẻ kỷ niệm ấy với mẹ. Đó là lần duy nhất mẹ tôi có thể nhìn thấy tôi mặc váy cưới và tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ kỷ niệm đó trong tim", sao phim To All the Boys I've Loved Before tâm sự với Vogue. Cô dâu chú rể kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần đặc biệt bằng cách xăm ngày cưới của họ lên cánh tay.

Cặp đôi đính hôn vào cuối năm 2021. Chồng của Lana Condor hợp tác với một công ty trang sức do người Việt Nam sở hữu để thiết kế chiếc nhẫn đính hôn ẢNH: INSTAGRAM NV

Lana Condor kể mình và nam diễn viên kiêm nhạc sĩ Anthony De La Torre gặp nhau lần đầu vào năm 2015, tại một bữa tiệc Emmy. Cô nhớ lại: "Chúng tôi đều ở đó một mình và nhìn thấy nhau từ bên kia phòng. Và thế là, cả hai chúng tôi đều biết ngày đó sẽ thay đổi mãi mãi cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi chỉ không biết chính xác là như thế nào... nhưng trời ơi, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn!". Cặp đôi này đã có buổi hẹn hò đầu tiên ngay sau ngày mặt gặp rồi có buổi hẹn hò thứ hai vào ngày sau đó và kể từ ấy, họ trở nên không thể tách rời.

Đến cuối năm 2021, khi cùng nhau đi nghỉ lễ Giáng sinh ở Mexico, Lana Condor đã nhận được lời cầu hôn từ bạn trai. Cô kể Anthony De La Torre đã lên kế hoạch cầu hôn công phu trên một vách đá với nhạc công, bữa tối lãng mạn và mọi thứ nhưng họ đột nhiên bị ốm và ở trong phòng. Kế hoạch "phá sản" khiến sao nam sinh năm 1993 cảm thấy tồi tệ, thất vọng.

Cặp sao gắn bó bền chặt suốt 9 năm qua ẢNH: INSTAGRAM NV

"Khi tôi đang nằm trên giường xem TV, anh ấy dành nhiều thời gian ở ngoài ban công sau đó bước vào và bảo tôi ra ngoài ấy. Khi tôi bước ra, tôi đã thấy anh ấy thắp hàng trăm ngọn nến và bày tất cả những món ăn yêu thích của tôi lên bàn. Tôi rất sốc và ngạc nhiên, anh ấy cúi xuống và nói: 'Anh không định làm như vậy. Nhưng cảm thấy điều đó rất phù hợp với mối quan hệ của chúng ta khi chúng ta luôn có thể điều chỉnh và linh hoạt khi mọi thứ không diễn ra hoàn hảo như kế hoạch'. Anh ấy đã nói rất nhiều điều tuyệt vời khác và cuối cùng đã ngỏ lời cầu hôn tôi", Lana Condor nhớ lại. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc: "Đó thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi là người khó gây bất ngờ và anh ấy đã làm được điều đó một cách hoàn hảo".

Sau khi đính hôn, Lana Condor chia sẻ với People rằng cô rất háo hức được kết hôn với Anthony De La Torre, "người bạn thân nhất" của mình. "Anh ấy là chiến binh đã luôn đồng hành cùng tôi trong 6 năm qua và khi thế giới của tôi thay đổi. Tôi chỉ muốn luôn ở bên anh ấy và anh ấy là người ủng hộ tôi nhiều nhất trong sự nghiệp của tôi… Những lúc tôi cảm thấy mình không thể làm gì hoặc kiệt sức, anh ấy luôn ở đó", nữ diễn viên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2022.

Lana Condor là nữ diễn viên trẻ triển vọng ở Hollywood. Cô cũng là gương mặt được giới trẻ yêu thích, thu hút hơn 10 triệu người theo dõi trên Instagram ẢNH: INSTAGRAM NV

Lana Condor sinh năm 1997 tại Cần Thơ, sống những tháng đầu đời ở một cô nhi viện với tên Trần Đồng Lan trước khi được vợ chồng nhà báo nổi tiếng nhận nuôi và đưa sang Mỹ sống. Người đẹp được học múa ballet bài bản từ nhỏ sau đó rẽ hướng sang diễn xuất, lần đầu tiên xuất hiện trong phim X-Men: Apocalypse (2016). Nữ diễn viên gốc Việt vụt sáng thành sao khi đóng vai chính trong loạt phim ăn khách To All the Boys (từ 2018 đến 2021) của Netflix. Cô cũng góp mặt trong hàng loạt bộ phim: Deadly Class, Moonshot, Alita: Battle Angel, Summer Night… Lana Condor từng về Việt Nam du lịch cùng gia đình, tham gia hoạt động xã hội cùng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.