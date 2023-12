Sao Kpop hủy show diễn tại Mỹ Đình

Infinite bất ngờ thông báo lỡ hẹn với khán giả Việt chỉ vài ngày trước khi sự kiện diễn ra FB NV

Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, Infinite đột ngột tuyên bố sẽ không xuất hiện tại Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023, sự kiện được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 23 và 24.12 tới. Phía nhóm nhạc Kpop nêu lý do hủy show là ban tổ chức không thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng và không xuất trình được giấy phép rõ ràng. "Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ đã chờ đợi buổi biểu diễn này", đại diện Infinite bày tỏ.

Tin tức Infinite hủy show chỉ 3 - 4 ngày trước đêm diễn gây xôn xao dư luận. Nhiều fan của nhóm đã mua vé máy bay và đặt khách sạn ở Hà Nội không giấu được sự tức giận. Hàng loạt người hâm mộ yêu cầu ban tổ chức đưa ra lời giải thích, một số dân mạng chỉ trích ban tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023 nhấn mạnh ngoài Infinite bất ngờ hủy show, dàn sao Việt - Hàn còn lại trong danh sách biểu diễn vẫn sẽ tham gia chương trình FACEBOOK BOM ENTERTAINMENT

Sau đó, đơn vị tổ chức Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023 là Bom Entertainment cho biết sự cố phát sinh từ vấn đề trao đổi thông tin giữa họ và đối tác trung gian. "Chúng tôi bất đắc dĩ phải thông báo rằng việc tham gia của Infinite bị hủy bỏ. Chúng tôi thành thật xin lỗi Infinite cùng toàn thể người hâm mộ về thông tin đột ngột này", Bom Entertainment thông báo. Đồng thời, ban tổ chức Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023 khẳng định chương trình vẫn sẽ diễn ra đúng lịch và các nghệ sĩ đã được công bố vẫn sẽ biểu diễn theo lịch dự kiến.

Tuy nhiên, bài viết đính chính của Bom Entertainment trên Facebook nhận về hàng ngàn biểu tượng phẫn nộ và "gạch đá", đến mức ban tổ chức phải khóa chế độ bình luận. Hiện, những bài đăng khác trên trang Facebook của ban tổ chức tràn ngập những tương tác tiêu cực cũng như bình luận mỉa mai, chửi bới.

Ban tổ chức 'bật mí' công tác chuẩn bị sự kiện FACEBOOK BOM ENTERTAINMENT

Trước vụ Infinite hủy show, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi 2023 từng gây tranh cãi vì mức giá vé bất hợp lý. Hai hạng vé V.VIP S1 (15 triệu đồng/vé) và V.VIP S2, S3 (10 triệu đồng/vé) bị cho là quá mắc và quyền lợi không xứng đáng với giá tiền.

Cụ thể, khán giả những khu này sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia vào hoạt động soundcheck (diễn tập trước show diễn), buổi ký tặng, chụp ảnh cùng nghệ sĩ. Album, poster kèm chữ ký của nghệ sĩ cũng được tặng theo hình thức "xổ số". Tức là fan bỏ ra 10 - 15 triệu đồng/vé nhưng chưa chắc chắn có thể tiếp xúc gần hoặc nhận được phần quà từ thần tượng mà mình yêu mến.

Infinite từng nhiều lần đến Việt Nam FB NV

Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi là lễ hội âm nhạc Việt - Hàn tổ chức vào tối 23 và 24.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các mức giá vé còn lại lần lượt là 900.000 đồng, 1,9 triệu đồng, 3,3 triệu đồng, 3,9 triệu đồng, 4,5 triệu đồng và 5,2 triệu đồng/vé. Danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc này vào ngày 23.12 gồm: Highlight, Super Junior D&E, Xiumin&Chen, Chi Pu, Tri.Be, The Wind, Tăng Duy Tân. Còn ngày 24.12 quy tụ Tóc Tiên, Highlight, Đức Phúc, The Wind, Kim Jae Joong, 2PM Jun.K & Nichkhun, Mamamoo+.

Infinite là nhóm nhạc sở hữu lượng fan đông đảo. Họ nổi tiếng với hàng loạt bản hit như Be mine, She's back, Before the dawn, Paradise, Man in love, Back, Bad, The eye… Các nam thần tượng Kpop này từng nhiều lần đến Việt Nam biểu diễn, giao lưu với fan Việt.