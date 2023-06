Sao lại mang chuyện giới tính của người khác ra đùa giỡn?

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Cụ thể, dòng trạng thái của bác sĩ này ghi: “Chủ tịch… và Anh em chọn ai? Cũng ngang ngửa nhưng anh thẳng mấy em ơi, đụng là bao có bầu luôn". Nhiều người cho rằng nam bác sĩ "kém duyên" khi xách mé chuyện giới tính và dù đây chỉ là một lời đùa giỡn thì cũng không nên vì thiếu sự tôn trọng.

Dòng trạng thái được cho là "kém duyên" của một nam bác sĩ CHỤP MÀN HÌNH

Trong cuộc sống thường ngày, rất nhiều trường hợp dùng từ ngữ thiếu tôn trọng, xách mé giới tính như vậy đã và đang diễn ra. Điều này không chỉ xảy ra với những thành viên thuộc cộng đồng LGBTQ+ mà những người có ngoại hình hơi khác biệt như: con trai da trắng, con trai chăm chút vẻ ngoài, con gái chơi đá banh… cũng thường xuyên bị nghi kỵ, cười cợt.

Từng phải “đỏ mặt tía tai” vì lời nói của người khác, L.T.H, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, kể lại: “Một người họ hàng đến nhà chơi và thốt lên “Trời ơi, thằng này tướng tá đẹp trai, học giỏi mà uổng quá bị bê đê”. Lúc đó mình như bị xịt keo, đứng hình. Tuy rất khó chịu với lời nói đó nhưng vì tôn trọng người lớn nên mình đã im lặng bỏ qua”.

Trong một trường hợp khác, Nguyễn Đức Quang Vinh (22 tuổi), làm việc tại 319 Điện Biên Phủ, P.14, Q.3, TP.HCM, cho biết bản thân không thuộc cộng đồng LGBTQ+ tuy nhiên lại hơi chăm chút về ngoại hình nên thường xuyên bị họ hàng “nói ra, nói vào” về chuyện giới tính.

“Mình thích chăm sóc da, chăm chút ngoại hình vì muốn chỉn chu trong mắt người khác chứ không liên quan gì đến chuyện giới tính. Với mình nam tính là sự ga lăng, giúp đỡ những người yếu thế hơn mình như người già, trẻ em, phụ nữ“, Vinh chia sẻ.

Hãy đặt mình vào vị trí của người khác

Thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, cựu giảng viên Khoa tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết đem giới tính của một cá nhân nào đó để đùa giỡn, xách mé là chuyện không hiếm thấy trong đời sống. Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng chung quy lại là họ không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không quản lý tốt cảm xúc, câu từ và đôi khi là phát ngôn không suy nghĩ.

Theo thạc sĩ Đặng Hoàng An, một trong những nguyên nhân khiến có một số người nói ra những lời thiếu tôn trọng người khác như vậy là do định kiến về giới, như: con trai phải mạnh mẽ, da ngăm, ăn to nói lớn… đã ăn sâu vào trong tiềm thức, suy nghĩ. Anh An cũng cho biết thêm, không có một tiêu chuẩn nào để quy chụp một người không được làm thế này, thế kia. Một người nam vẫn có quyền được yếu mềm, đôi khi đặc trưng cơ thể nhỏ nhắn…

“Theo tôi, mỗi người cần trang bị đầy đủ cho bản thân kiến thức, góc nhìn về giới tính. Đừng bao giờ đùa giỡn vô tư mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Xã hội ngày càng văn minh, đòi hỏi con người chúng ta phải mở rộng tư duy phù hợp với thời thế, tôn trọng sự đa dạng… Nhận định phải thay đổi, nếu như cứ giữ lối suy nghĩ cũ đầy định kiến thì nó không còn phù hợp nữa. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh, vị trí của người khác, xem người đón nhận lời nói của mình sẽ cảm giác như thế nào. Cần có trái tim yêu thương, lường trước được những hậu quả tiêu cực từ lời nói”, thạc sĩ Hoàng An chia sẻ.

Thạc sĩ Hoàng An cũng cho rằng những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ khi đứng trước những lời xách mé về giới tính của người khác cần giữ bình tĩnh. Khi đón nhận lời nói như vậy thì chắc chắn rất tổn thương, nhưng không nên quá giằng xé nội tâm và nghĩ đơn giản rằng chúng ta không thể nào kiểm soát được lời nói của người khác. Khi có sự tác động thì nên nhìn sâu hiểu kỹ, lắng lòng xem lại bản thân có đáng để bị nói như vậy hay không, nếu vấn đề nào cần thay đổi thì nên xem xét. Còn không thì hãy lấy lời nói đó làm động lực phát triển, hoàn thiện bản thân. Không nhất thiết phải đáp trả, tập trung vào sự phát triển của bản thân, quan tâm đến những người yêu thương mình.