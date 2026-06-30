Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời

Chỉ mới 2 ngày trước, Gakpo nhận tin sốc khi cậu con trai của anh đã qua đời ngay khi nằm trong bụng mẹ. Nhưng tiền đạo của Liverpool vẫn gạt qua nỗi đau để thi đấu trận quan trọng với Ma Rốc