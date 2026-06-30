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Thể thao World Cup 2026

Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Sáng 30.6, Cody Gakpo cực kỳ xúc động sau khi ghi bàn, giúp Hà Lan dẫn trước Ma Rốc 1-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời- Ảnh 1.

Chỉ mới 2 ngày trước, Gakpo nhận tin sốc khi cậu con trai của anh đã qua đời ngay khi nằm trong bụng mẹ. Nhưng tiền đạo của Liverpool vẫn gạt qua nỗi đau để thi đấu trận quan trọng với Ma Rốc

ẢNH: REUTERS

Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời- Ảnh 2.

Phút 73, Gakpo đón đường chuyền của Summerville rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Bono, đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0

ẢNH: REUTERS

Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời- Ảnh 3.

Gakpo không chạy ra chấm phạt góc để ăn mừng như thường lệ. Anh xúc động, quỳ gối ngay tại chỗ

ẢNH: REUTERS

Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời- Ảnh 4.

Ngay cả các cầu thủ dự bị của Hà Lan cũng tràn vào sân để động viên Gakpo

ẢNH: REUTERS

Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời- Ảnh 5.

Trong khoảnh khắc đó, Gakpo hẳn đã nghĩ về cậu con trai vắn số

ẢNH: REUTERS

Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời- Ảnh 6.

Gakpo không giấu được nỗi nghẹn ngào

ẢNH: REUTERS

Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời- Ảnh 7.

Tính đến thời điểm này (sau 90 phút trận Hà Lan - Ma Rốc), Gakpo đã có 3 bàn, 2 kiến tạo và là nhân tố quan trọng của "Cơn lốc màu da cam"

ẢNH: REUTERS

 

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