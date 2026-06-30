Thể thao World Cup 2026 Sao Liverpool Cody Gakpo nghẹn ngào khi lập công cho Hà Lan: Tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 30/06/2026 10:03 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Sáng 30.6, Cody Gakpo cực kỳ xúc động sau khi ghi bàn, giúp Hà Lan dẫn trước Ma Rốc 1-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Chỉ mới 2 ngày trước, Gakpo nhận tin sốc khi cậu con trai của anh đã qua đời ngay khi nằm trong bụng mẹ. Nhưng tiền đạo của Liverpool vẫn gạt qua nỗi đau để thi đấu trận quan trọng với Ma RốcẢNH: REUTERSPhút 73, Gakpo đón đường chuyền của Summerville rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Bono, đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0ẢNH: REUTERSGakpo không chạy ra chấm phạt góc để ăn mừng như thường lệ. Anh xúc động, quỳ gối ngay tại chỗẢNH: REUTERSNgay cả các cầu thủ dự bị của Hà Lan cũng tràn vào sân để động viên GakpoẢNH: REUTERSTrong khoảnh khắc đó, Gakpo hẳn đã nghĩ về cậu con trai vắn sốẢNH: REUTERSGakpo không giấu được nỗi nghẹn ngàoẢNH: REUTERSTính đến thời điểm này (sau 90 phút trận Hà Lan - Ma Rốc), Gakpo đã có 3 bàn, 2 kiến tạo và là nhân tố quan trọng của "Cơn lốc màu da cam"ẢNH: REUTERS Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Hà Lan Ma Rốc hà lan vs ma rốc Gakpo World Cup 2026
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