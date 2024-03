Sao Mỹ lâm cảnh thất nghiệp, nợ nần, phải kiếm tiền nhờ bán ảnh 18+

Drea de Matteo đối mặt với nhiều khó khăn trong những năm qua GETTY

Trong cuộc phỏng vấn được Daily Mail đăng tải hôm 28.2, Drea de Matteo cho biết sau đại dịch Covid-19, cô mất các hợp đồng diễn xuất do chống lại các quy định về vắc xin. Cùng với đó, ngôi sao loạt phim The Sopranos đối mặt với việc sắp bị tịch thu nhà vì nợ nần và phải chăm sóc hai con. "Cùng lúc đó, tôi đã mất mẹ và một người mẹ khác của tôi vốn mắc chứng mất trí nhớ nhưng tôi đã hết tiền thuê người chăm sóc. Khi ấy, tôi không biết cách nào để vực dậy", nữ diễn viên 7X chia sẻ. Thời điểm khó khăn, cô chỉ còn 10 USD (gần 250.000 đồng) trong tài khoản ngân hàng.



Giữa lúc khốn khó, Drea de Matteo quyết định tham gia OnlyFans (nền tảng mạng xã hội dành cho người dùng trên 18 tuổi, cho phép họ đăng tải các nội dung 18+ và thu phí từ người xem) vào năm ngoái. Cô chụp những hình ảnh gợi cảm, táo bạo và đăng tải trên nền tảng này, nơi người hâm mộ có thể đăng ký để theo dõi với mức giá nhất định. Nghệ sĩ 52 tuổi cũng công nhận chính công việc này đã giúp cô vượt qua khó khăn thậm chí là "cứu mạng" mình. Ngoài việc giải quyết được các khoản nợ, bà mẹ hai con còn có điều kiện tài chính để ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình.

Nữ diễn viên chia sẻ cô không ngại mất thể diện để kiếm tiền lo cho gia đình GETTY

"Bất cứ ai muốn lên án hay hạ bệ tôi cũng được. Tôi chỉ hy vọng họ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn như tôi đồng thời phải chăm sóc hai con nhỏ", Drea de Matteo chia sẻ với Daily Mail.

Cô cho biết số tiền kiếm được từ nền tảng giúp cô bảo toàn được căn nhà, lo cho hai con và có một số vốn để khởi nghiệp. Nhưng sao phim Desperate Housewives cũng thừa nhận ban đầu cô rất miễn cưỡng với công việc này. "Tôi đã làm điều đó, nhưng tôi không muốn làm điều đó. Tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm khi làm điều đó rồi nó đã lan truyền rất nhanh và mọi người phát điên", cô chia sẻ. Mặc dù tham gia OnlyFans trong hoàn cảnh khốn khó nhưng sau hành trình đã qua, cô không có ý định sớm từ bỏ nền tảng này.

Trong cuộc trò chuyện với Fox News hồi năm ngoái, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi biết một số người đã nói một số điều khó chịu về việc tôi tham gia OnlyFans… Tôi nghĩ: Được rồi, vậy là mọi người đều mặc đồ lót và tỏ ra gợi cảm trên Instagram và tôi không làm điều đó. Nhưng tôi có thể làm điều đó và được trả tiền". Nghệ sĩ 7X tiếp tục: "Tôi không quan tâm gì cả, tôi thà cứu gia đình mình còn hơn giữ thể diện" và cho biết các con ủng hộ cô thành lập tài khoản trên nền tảng này.

Drea de Matteo nổi tiếng với vai Adriana La Cerva trong loạt phim The Sopranos. Diễn xuất trong tác phẩm cũng giúp cô giành 1 giải Emmy HBO

Drea de Matteo sinh năm 1972 tại New York (Mỹ), cô gia nhập làng giải trí từ giữa thập niên 1990 và từng là ngôi sao truyền hình đắt giá. Nữ diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai Adriana La Cerva trong loạt phim đình đám The Sopranos (1999 - 2006) và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Joey (2004 - 2006), Sons of Anarchy (2008 - 2014), Desperate Housewives (Những bà nội trợ kiểu Mỹ, 2009 - 2010), Shades of Blue (2016 - 2018)… Drea de Matteo trải qua nhiều mối tình nhưng chưa kết hôn, cô có hai con (một trai, một gái).