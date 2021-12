Sao nam đẹp trai nhất thế giới 2021 bị kết án tù khổ sai

Ngày 27.12, Khin Maung Myint - cố vấn pháp lý của Paing Takhon, tiết lộ với AFP rằng sao nam này đã bị kết án 3 năm tù khổ sai tại một tòa án ở Yangon (Myanmar). Vị này cho biết gia đình rất đau buồn trước bản án dành cho nam người mẫu đình đám và bổ sung rằng họ đang cân nhắc việc kháng cáo.

Đầu tháng 4 vừa qua, Paing Takhon bị bắt vì ủng hộ các cuộc biểu tình chống đảo chính ở quê nhà. Trước đó, sao nam 25 tuổi tích cực hưởng ứng phong trào phản đối chính quyền quân sự bằng việc tuyên truyền trên mạng xã hội lẫn trực tiếp xuống đường tham gia biểu tình cùng người dân. Theo tiết lộ từ chị của nam người mẫu, anh bị bắt ở nhà mẹ tại Yangon trong tình trạng ốm nặng. Thời điểm Paing Takhon gặp rắc rối, chính quyền quân sự đã công bố danh sách 120 người nổi tiếng bị truy nã vì tham gia biểu tình.

Ở diễn biến khác, Paing Takhon vừa được chuyên trang nổi tiếng TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới (The 100 Most Handsome Faces of 2021). Nam thần sinh năm 1996 vượt mặt nhiều cái tên đình đám toàn cầu như: tài tử Chris Hemsworth, ca sĩ V - Jungkook (nhóm BTS), “chàng thơ” Timothée Chalamet, “Superman” Henry Cavill… để đạt danh hiệu này.

Đây là lần thứ hai anh góp mặt trong danh sách Top 100 của TC Candler, năm ngoái anh lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng nổi tiếng với vị trí thứ 10. Trong loạt hình ảnh của Paing Takhon, TC Candler liên tục nhấn mạnh: “Free this man!” (tạm dịch: Trả tự do cho chàng trai này). Chuyên trang cũng kết thúc với thông điệp: “Trả tự do cho Paing Takhon, tù nhân chính trị ở Myanmar từ tháng 4.2021”.





Paing Takhon được biết đến là người mẫu hàng đầu Myanmar, anh sở hữu chiều cao 1,88m cùng thân hình vạm vỡ, cơ bắp. Ngôi sao 25 tuổi “đốn tim” bao fan nữ với gương mặt điển trai, nam tính, mái tóc dài lãng tử cùng những hình xăm cực ngầu trên người. Paing Takhon được mệnh danh là “Aquaman” của châu Á. Ngoài sự nghiệp người mẫu, anh còn lấn sân sang phim ảnh, ca hát và sở hữu lượng fan đông đảo khắp châu Á, đặc biệt là ở Thái Lan.

Hồi đầu năm, Paing Takhon gây sốt khắp mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh cạo đầu tham gia một khóa tu ngắn ngày. Nam thần Myanmar được dân mạng hết lời khen ngợi vì vẻ ngoài quá đẹp trai.