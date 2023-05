Sao nhí đình đám một thời - Vương Khang giờ ra sao?

Vương Khang từng có màn kết hợp với Bảo Thy trong ca khúc Please Tell Me Why nổi tiếng một thời BTC

Ca sĩ Vương Khang trở thành khách mời trong chương trình Không gian cảm xúc, lên sóng trên HTV7. Anh cùng các nghệ sĩ như Nguyễn Minh Cường, Trương Thảo Nhi, Dương Edward, Thanh Ngọc mang đến những câu chuyện thú vị quanh chủ đề Dưới ánh đèn sân khấu.

Vương Khang nổi tiếng từ khi còn bé với tên gọi Tý Đô. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh sớm bộc lộ năng khiếu, xuất hiện trong các tác phẩm như Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Cơn lốc cuộc đời… Khi trưởng thành, Vương Khang theo đuổi con đường ca hát, từng kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ như H.A.T, Yến Trang hay Bảo Thy… Gần đây, giọng ca Sorry còn thử sức với vai trò đạo diễn chương trình Người ấy là ai, Rap Việt…

Khi thấy Vương Khang và Thanh Ngọc xuất hiện trong Không gian cảm xúc, Nguyễn Minh Cường thấy vui vì những ca khúc của hai khách mời gắn liền với thanh xuân của anh. Đặc biệt, giọng hát của Vương Khang khiến nam nhạc sĩ nhớ về thời học trò thường trốn học để chơi trò audition.

Vương Khang kể thời hoàng kim, anh tham gia biểu diễn 4 - 5 show mỗi đêm BTC

Ca sĩ Vương Khang thấy hạnh phúc khi nghe những chia sẻ của đàn em. Anh nói: “Tôi cảm thấy may mắn, rất vui khi có thể là một phần thanh xuân của nhiều người”. Giọng ca Please Tell Me Why tiết lộ việc các ca khúc của mình xuất hiện trong audition là một cơ duyên. Dù có nhiều kỷ niệm nhưng nam khách mời thừa nhận cả anh và Bảo Thy đều không biết chơi trò này.

Nam ca sĩ nói thêm khoảng thời gian mới nổi tiếng, có đêm anh chạy 4 - 5 show ở TP.HCM. Thời đó, Vương Khang đi diễn bằng xe máy, hát xong điểm này là tranh thủ chạy đến điểm tiếp theo vì trễ một nơi là ảnh hưởng đến các điểm biểu diễn còn lại. “Nhớ nhất là khi chạy show ở tỉnh, cũng đi liên tục trên xe hơi, ăn ngủ và tâm sự với nhau, mệt mà vui. Đó là những kỷ niệm không thể quên được”, Vương Khang kể.

Bên cạnh đó, Vương Khang cũng có những giây phút không mấy vui vẻ trong hành trình làm nghề. Nam ca sĩ cho biết từng có người nói nhắm mắt nghe anh hát xong cứ nghĩ đến hình ảnh một chàng hoàng tử, đến khi thấy vẻ ngoài của anh thì khá bất ngờ. Dù vậy, nam khách mời vẫn cố gắng mang đến một nguồn năng lượng tích bằng sự vui tươi, trẻ trung của mình.