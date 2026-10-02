Sao nữ nổi bật nhất 2026 gọi tên Anne Hathaway với 5 bộ phim bom tấn

Một ngôi sao nhạc pop mang phong cách gợi nhớ đến Lady Gaga nhưng đang rơi vào khủng hoảng. Một nữ phóng viên thành đạt trở lại thế giới thời trang hào nhoáng nhưng khắc nghiệt. Một nữ hoàng chìm trong đau buồn, chờ đợi nhà vua trở về. Một bà nội trợ ngoại ô mắc chứng trầm cảm bất ngờ bị cuốn về thời tiền sử. Và một nữ tiểu thuyết gia thành công đang phải nằm bất động sau một tai nạn. Đó là 5 kiểu nhân vật hoàn toàn khác nhau mà Anne Hathaway đảm nhận trong các bộ phim ra mắt chỉ riêng trong năm 2026.

Năm 2026 không chỉ là một năm bận rộn của Anne Hathaway mà còn cho thấy nữ diễn viên đang bước vào giai đoạn mới, nơi sự nghiệp, gia đình và hình ảnh trước công chúng cùng có nhiều chuyển biến tích cực Ảnh: AFP

Phủ sóng màn ảnh, sự nghiệp thăng hoa

Chuỗi phim của Anne Hathaway trong năm nay bắt đầu vào tháng 4 với Mother Mary, bộ phim tâm lý có sự góp mặt của Michaela Coel. Sang tháng 5, cô tiếp tục trở lại với The Devil Wears Prada 2, phần tiếp theo rất được mong đợi của tác phẩm đình đám năm 2006. Dự án đánh dấu màn tái hợp của Anne Hathaway với Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci. Tháng 7, nữ diễn viên xuất hiện trong The Odyssey, bộ phim sử thi do Christopher Nolan thực hiện, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Matt Damon, Charlize Theron, Zendaya và Tom Holland. Chỉ một tháng sau, Anne Hathaway tiếp tục góp mặt trong bộ phim khoa học viễn tưởng The End of Oak Street bên cạnh Ewan McGregor. Đến tháng 10, cô trở lại với Verity, tác phẩm giật gân tâm lý chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của Colleen Hoover.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hồi tháng 8, Anne Hathaway thừa nhận chính cô cũng bất ngờ khi nhìn thấy lịch phát hành phim của mình trong năm nay. "Khi nhận được lịch từ các hãng phim mà tôi đã hợp tác, tôi nhìn vào và thực sự nghĩ rằng mình đang bị chơi khăm. Nhưng rồi họ nói không, tất cả những ngày phát hành đó đều sẽ được giữ nguyên. Tôi chỉ nghĩ rằng miễn là khán giả chưa phát ngán khi nhìn thấy gương mặt mình thì cứ tiếp tục thôi. Nếu họ có chán thật thì tôi cũng chẳng trách", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Trước câu hỏi làm thế nào để cân bằng 5 chiến dịch quảng bá phim, chăm sóc hai con nhỏ và chuẩn bị đón em bé thứ ba, Anne Hathaway cho rằng cô may mắn vì có một hệ thống hỗ trợ rất lớn phía sau. "Rất dễ để nhìn vào tôi và nghĩ rằng tôi đang làm tất cả những việc này một mình, nhưng thực tế tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Tôi có nhiều người ở bên hỗ trợ và tôi thực sự may mắn", cô nói với Extra TV.

Sau khi kết thúc chuỗi quảng bá cho bộ phim mới nhất Verity, Anne Hathaway dự kiến dành thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào các dự án tiếp theo. Cô đã được xác nhận tham gia phần 2 của Days of Thunder cùng Tom Cruise, Alone at Dawn với Adam Driver, The Princess Diaries 3 và Yesteryear, dự án chuyển thể từ tiểu thuyết của Caro Claire Burke.

Theo tờ Variety, năm 2026 cho thấy sức hút đặc biệt của Anne Hathaway khi các dự án cô tham gia trải dài từ phim nghệ thuật đến những bom tấn phòng vé. The Devil Wears Prada 2 vượt 600 triệu USD doanh thu toàn cầu, trong khi The Odyssey của Christopher Nolan tạo hiện tượng phòng vé với hơn 1,35 tỉ USD, qua đó trở thành phim dán nhãn R ăn khách nhất lịch sử tại thời điểm được ghi nhận. Ở chiều ngược lại, Mother Mary giúp Anne Hathaway thử sức với hình tượng ngôi sao nhạc pop hoàn toàn khác biệt, còn The End of Oak Street đưa cô bước vào thế giới khoa học viễn tưởng và sinh tồn. Với Verity, bộ phim mới nhất được phát hành, Anne Hathaway tiếp tục làm mới hình ảnh khi hóa thân thành một nữ tiểu thuyết gia bí ẩn trong câu chuyện giật gân tâm lý.