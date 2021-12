Sao 'Ở nhà một mình' bị bắt vì hành hung bạn gái

Theo thông tin từ Deadline, diễn viên Devin Ratray đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi có hành vi bạo hành với chính bạn gái của anh tại Oklahoma (Mỹ). Được biết hồi đầu tháng 12, cặp đôi đến đây để tham dự một sự kiện dành cho người hâm mộ mang tên OKC Pop Christmas Con. Tòa án tại Oklahoma đã tiếp nhận đơn tố cáo nam diễn viên Ở nhà một mình với tội danh bạo hành vào ngày 21.12.

Nhiều nguồn tin địa phương cho hay họ chứng kiến cặp đôi cãi vã nảy lửa khi ra ngoài uống rượu. Cụ thể, có hai phụ nữ tiếp cận xin chữ ký Devin Ratray trên đường. Bạn gái anh đã tặng hai người tấm ảnh có chữ ký của bạn trai và không tính tiền. Tuy nhiên có vẻ như Devin Ratray không cảm thấy hài lòng với hành động này. Mâu thuẫn chuyển thành bạo lực khi nam diễn viên và người yêu trở về phòng khách sạn. Bạn gái anh tường thuật lại với cảnh sát, tại đây Devin Ratray đã bóp cổ cô và hăm dọa: “Đây chính là cách mà cô sẽ chết”. Khi cô ra sức chống cự thì anh đấm vào mặt cô. Sau đó, bạn gái Devin Ratray vùng chạy khỏi phòng.





“Nạn nhân bị bóp cổ, không thể hô hấp bình thường. Lúc đó, một tay của bị cáo luôn bịt chặt miệng nạn nhân”, nhân viên Joseph Burnett từ Sở Cảnh sát Oklahoma trình bày trong biên bản vụ việc. Hồi đầu tuần, luật sư của bạn gái Devin Ratray đã trình lên tòa án địa phương đơn kiện nam diễn viên tội hành hung. Devin Ratray bị tạm giam sau đó để triều tra. Theo CTV News, hiện tại nam diễn viên 43 tuổi sau khi nộp tiền bảo lãnh đã được thả nhưng vẫn chịu sự quản chế từ phía cảnh sát. Phía Devin Ratray phủ nhận hầu hết cáo buộc đến từ bạn gái. Chân tướng sự việc hiện được tiếp tục điều tra.

Devin Ratray nổi tiếng từ khi còn bé với vai Buzz McCallister - người anh trai hay bắt nạt của nhân vật chính Kevin McCallister (Macaulay Culkin) trong hai phần phim Home Alone (Ở nhà một mình). Nam diễn viên cũng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Mỹ. Anh từng nhận vai khách mời của các TV series Law & Order, Blue Bloods, The Good Wife, Hawaii Five-O, Chicago Med và Russian Doll. Anh cũng thủ vai Tinfoil Kevin trong hai mùa đầu The Tick. Với phim điện ảnh, Devin Ratray từng góp mặt trong bộ phim Nebraska (2013) của đạo diễn Alexander Payne và Hustlers (2019).