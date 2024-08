Sao phim 'Call me by your name' khánh kiệt, gia đình ly tán sau scandal tình dục

Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, nam chính phim Call me by your name Armie Hammer bị gạt tên trong loạt dự án phim bom tấn và đuổi khỏi Hollywood vì vướng scandal tình dục chấn động. Cuộc hôn nhân 10 năm của anh và Elizabeth Chambers cũng tan rã.

Armie Hammer và Elizabeth Chambers có hai con chung là Harper và Ford. Cuộc ly hôn của họ hoàn tất vào năm ngoái

INSTAGRAM NV

Vợ cũ của Armie Hammer mới đây tiết lộ với người theo dõi cô trên Instagram rằng cô chỉ còn ba giấc ngủ nữa trong ngôi nhà hiện tại ở quần đảo Cayman. Cô chia sẻ ảnh đang đóng gói và chuyển đồ đạc cho các con lần thứ 5 trong 5 năm.

Bài viết của người mẹ 42 tuổi đăng tải cùng ngày với bài đăng của người chồng cũ. Thông qua mạng xã hội, ngôi sao phim Call me by your name kể chi tiết về tình trạng tài chính hiện tại. Kể từ khi trở lại Los Angeles, anh tốn nhiều tiền xăng cho chiếc xe của mình và hiện tại không đủ khả năng chi trả. Anh đang rao bán chiếc xe này và mua một chiếc hybrid nhỏ hơn, chỉ tốn khoảng 10 USD tiền xăng hàng tháng.

Nam diễn viên 38 tuổi cũng bày tỏ tiếc nuối chiếc xe mà anh và vợ cũ dùng để chở hai con từ bệnh viện về nhà khi chúng chào đời vào các năm 2014 và 2017. "Tôi mua chiếc xe này cho chính mình vào năm 2017 như một món quà Giáng sinh. Tôi rất thích chiếc xe này và đã lái nó đi cắm trại, đi xuyên quốc gia nhiều lần và trong những chuyến đi đường dài", anh nói thêm.



Timothée Chalamet và Armie Hammer trong phim Call me by your name INSTAGRAM NV

Trước khi nổi tiếng vượt bậc trên màn ảnh quốc tế nhờ vai chính trong phim Call me by your name của đạo diễn Luca Guadagnino, Armie Hammer đã có trong tay sự nghiệp vững chãi với những bộ phim như Billy: The Early Years, The Social Network, The Lone Ranger, On the Basis of Sex, Straight White Men…

Sau bê bối tình dục chấn động Hollywood, diễn viên sinh năm 1986 bị loại khỏi hàng loạt dự án, trong đó có Shotgun Wedding, The Offer và Next Goal Wins. Hôn nhân 10 năm của anh cũng tan rã trong bối cảnh anh bị lộ hàng loạt tin nhắn bệnh hoạn, bị nhiều phụ nữ tố bạo dâm, có sở thích tình dục kỳ quái, vướng cáo buộc cưỡng hiếp… Sau hiệu ứng toàn cầu của bộ phim đóng cùng Timothée Chalamet, Armie Hammer thú nhận đã lừa dối vợ để hẹn hò với nhiều cô gái trẻ. Anh chuyển đến đảo Cayman sống để tránh sự chú ý và từng có ý định tự tử vì bị tẩy chay.

Elizabeth đóng gói đồ đạc cho hai con nhưng không tiết lộ họ sẽ chuyển đến đâu INSTAGRAM NV

Sau khi chia tay, Armie và Elizabeth giữ quan hệ tốt đẹp. Cả hai cam kết cùng nuôi dạy và chăm sóc cho hai con hiện 9 tuổi và 7 tuổi. Thủ tục ly hôn của cặp đôi hoàn tất vào năm ngoái. Mặc dù đã có bạn trai mới, Elizabeth vẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để nói với hai con vì muốn tránh không gây tổn thương thêm cho chúng.

Vợ cũ của Armie từng khẳng định rằng cô đã cố gắng hết sức để giữ chồng cũ có mặt trong cuộc sống của hai con, bất chấp vụ bê bối đau đớn đã làm tan vỡ cuộc sống gia đình. "Ưu tiên chính và duy nhất của tôi là giảm thiểu chấn thương và bảo vệ các con", cô nói.