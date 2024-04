Sao phim 'Triệu phú ổ chuột' Dev Patel hóa thân thành 'John Wick Ấn Độ'

Monkey Man là phim mới nhất Dev Patel tham gia, đi sâu vào câu chuyện ly kỳ đen tối pha trộn chủ đề về sự trả thù, đạo đức và tinh thần con người trong bối cảnh Ấn Độ đương đại.

Dev Patel trong phim Monkey Man CJ CGV

Dev Patel có một bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp với Monkey Man. Trong tác phẩm này, anh không chỉ đóng vai chính, viết kịch bản, sản xuất mà còn đảm nhận vai trò mới - đạo diễn.

Sinh ra và lớn lên ở Harrow, London, có cha mẹ là người Ấn Độ, Dev Patel gây chú ý khi tham gia vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Skins năm 2007. Nam diễn viên mới 17 tuổi khi đó đã xuất sắc vào vai Anwar Kharral - một thiếu niên với những trải nghiệm phức tạp.

Patel nói rằng khi còn nhỏ anh là người "có nghị lực mạnh mẽ" và từng gặp rắc rối vì điều đó. Anh bắt đầu tập luyện tại Học viện Taekwondo Rayners Lane vào năm 2000, thi đấu thường xuyên ở các giải vô địch quốc gia và quốc tế, bao gồm giải vô địch thế giới AIMAA (Hiệp hội Võ thuật quốc tế) năm 2004 tại Dublin, nơi anh giành được huy chương đồng. Có lẽ tình yêu võ thuật đã giúp anh thể hiện nhiều vai hành động sau này trong sự nghiệp diễn xuất.

Trailer phim Monkey Man

Tên tuổi của Patel được toàn thế giới biết đến khi Triệu phú ổ chuột, do Danny Boyle đạo diễn, gây chấn động toàn cầu, giành được 8 giải Oscar. Trong vai Jamal Malik, Patel đã mang đến một màn trình diễn sâu sắc, thể hiện khát vọng của một chàng trai nghèo từ khu ổ chuột ở Mumbai.

Tài tử sinh năm 1990 tiếp tục sự nghiệp với hàng loạt thể loại phim trên màn ảnh rộng như: The Best Exotic Marigold Hotel, Chappie, The Man Who Knew Infinity, Lion, The Personal History of David Copperfield)... Với vai diễn Saroo Brierley trong bộ phim Lion (2016), Dev Patel đã giành được Giải BAFTA hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhận đề cử Oscar với Lion, đề cử Quả cầu vàng cho The Personal History of David Copperfield.

Patel đã mang đến vai diễn chân thành, sâu sắc trong phim Triệu phú ổ chuột

CJ CGV

Monkey Man bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp của Dev Patel, không chỉ với tư cách là một diễn viên mà còn là một đạo diễn. Bộ phim này không chỉ là một dự án mà còn là nỗ lực cá nhân Dev Patel trên con đường sự nghiệp.

Trong phim mới này, Dev Patel vào vai Kid - một thanh niên bị chà đạp bởi xã hội phân hóa giàu nghèo ở Ấn Độ quyết tìm lại công lý bằng bạo lực, chống lại những kẻ lãnh đạo tham nhũng đã áp bức anh và mẹ. Monkey Man (tựa Việt: Monkey Man báo thù) khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 5.4.