Sao 'Stranger things' tạm ngưng diễn xuất sau khi bị quấy rối tình dục

Theo thông tin từ CNN, mới đây, diễn viên phim Stranger things - Grace Van Dien tiết lộ cô bị một nhà sản xuất phim có tiếng gạ tình công khai và dụ dỗ quan hệ tập thể ngay trên phim trường. Tuy nhiên, nữ diễn viên không cho biết cụ thể danh tính người này.

Grace Van Dien trong Stranger things NETFLIX

Grace Van Dien thuật lại câu chuyện này trên sóng livestream: "Đó là một trong những bộ phim cuối cùng mà tôi đóng vì nhà sản xuất đã yêu cầu tôi quan hệ tập thể. Ông ta nói sẽ thuê một cô gái khác đến ngủ cùng để "chơi tay ba". Thật kinh hoàng vì ông ấy là sếp của tôi đấy. Tôi ngay lập tức từ chối, tôi đã khóc và cảm thấy rất sốc, buồn".

Grace Van Dien cho biết cô đã báo cáo lại sự việc này với đội ngũ quản lý nhân sự đoàn phim. Sau sự việc này, nữ diễn viên 26 tuổi bị ám ảnh. Grace Van Dien chia sẻ cô cũng đã từ chối 4 dự án phim trong thời gian gần đây do cảm thấy môi trường làm việc không làm cô thấy an tâm.

Grace Van Dien cho biết cô sẽ tạm ngưng đóng phim để ổn định tinh thần sau nhiều trải nghiệm tồi tệ tại Hollywood IMDB

Grace Van Dien nói cô rất sốc và buồn khi bị quấy rối tình dục ngay tại phim trường GETTY

Hiện tại, Grace Van Dien lựa chọn tạm rút lui khỏi showbiz để ổn định tinh thần và cân nhắc những dự án phù hợp. Nữ diễn viên sẽ theo đuổi công việc của một streamer trong tương lai gần và chưa dự tính về thời gian quay trở lại với công việc diễn xuất.

"Tôi quyết định sẽ ở nhà chơi game, livestream một thời gian và tránh xa những lời lẽ quấy rối tình dục khiếm nhã. Như vậy sẽ tốt hơn cho tinh thần của tôi. Nhiều người đang chỉ trích tôi vì dễ dàng bỏ cuộc. Tuy nhiên, những lần đóng phim gần đây hầu hết đều khiến tôi cảm thấy tồi tệ bởi những người tôi làm việc cùng", Grace Van Dien nói.

Grace Van Dien sinh năm 1996, là diễn viên đến từ Los Angeles, Mỹ. Hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, cho đến thời điểm hiện tại, Grace Van Dien sở hữu hơn 10 vai diễn phim truyền hình và 15 vai diễn điện ảnh nhưng chủ yếu là vai phụ. Cô được nhiều khán giả biết đến nhờ vai Brooke Osmond trong phim truyền hình dành cho tuổi teen Greenhouse Academy. Nhân vật Katie Campbell trong sê-ri The village cũng là một trong những vai diễn đáng nhớ của Grace Van Dien. Ngoài các dự án trên, nữ diễn viên tham gia các phim khác như What comes around, V for Vengeance, Julius Caesar live read!, The binge, Charlie says...

Grace Van Dien sẽ dành thời gian để phát triển công việc streamer trong thời gian tạm ngưng đóng phim CHỤP MÀN HÌNH

Năm 2022, Grace Van Dien gây ấn tượng khi vào vai cô nữ sinh xấu tính Chrissy Cunningham trong phần thứ 4 của bộ phim truyền hình đình đám Stranger things. Cùng năm, nữ diễn viên bắt đầu "lấn sân" làm streamer, livestream trên dịch vụ video game trực tuyến Twitch. Nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài ăn nói khéo léo, nữ diễn viên đạt hơn 200.000 người theo dõi chỉ trong ba tháng kể từ khi bắt đầu kênh riêng của mình.