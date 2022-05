'Sao' tấp nập trở lại đường đua nhạc Việt

Thành công thì ít, ồn ào thì nhiều !

Hoàng Thùy Linh ra mắt hai MV mới được đầu tư kỹ lưỡng về âm nhạc và hình ảnh có tên Gieo quẻ và See tình, nhưng nhiều người cho rằng hai MV này đang bị "trùng màu" với các sản phẩm trong album Hoàng rất thành công của cô trước đó.

Nữ ca sĩ Min (nổi tiếng với nhiều ca khúc như Có em chờ, Trên tình bạn dưới tình yêu...) cũng trở lại đường đua Vpop vào cuối tháng 3 với cùng lúc 2 dự án: MV Cà phê và album 50/50 gồm 8 ca khúc đánh dấu 8 năm sự nghiệp. Cà phê là MV chủ đề của album 50/50, sản phẩm được lựa chọn và đầu tư một cách công phu các concept (ý tưởng) và set quay; nhưng cũng bị chìm nghỉm giữa những thông tin, không biết do vô tình hay cố ý tung ra lúc đó, về chuyện tình cảm riêng tư của Min.

Đen Vâu, Sơn Tùng hay Đông Nhi là những cái tên được mong đợi khi ra mắt MV, nhưng đáp lại sự kỳ vọng của khán giả lại là những tranh cãi bủa vây các sản phẩm. Đôi mi em đang u sầu của Đông Nhi được đầu tư kỹ xảo hoành tráng với nội dung dựa trên truyền thuyết Mị Châu - Trọng Thủy, quy tụ nhiều đồng nghiệp thân thiết của nữ ca sĩ như Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, Khả Ngân, Minh Hằng... nhưng đã vấp phải rất nhiều tranh cãi ở đoạn rap của Wowy và bị tố sao chép vũ đạo MV Toxic của AliENZ (nhóm nhạc Kpop). Việc sản phẩm âm nhạc mới của Đông Nhi không quá khác biệt so với những sản phẩm trước do Đỗ Hiếu thực hiện đã gây tranh cãi rầm rộ trên mạng, để rồi xảy ra vụ fan tẩy chay. Từ scandal này mà MV Đôi mi em đang u sầu phải chịu sự đánh giá tiêu cực dù đã đạt được Top 1 Trending YouTube sau vài ngày ra mắt.

MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt đã bị tuýt còi, khán giả chê trách, Bộ VH-TT-DL phạt 70 triệu đồng, phải tiêu hủy, nộp lại toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành MV và bị buộc gỡ bỏ trên mọi nền tảng vì nội dung tiêu cực, có cảnh tự tử. MV của nam ca sĩ cũng gặp nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh hình ảnh giống và gây liên tưởng quá nhiều đến BIGBANG cùng G-Dragon (Hàn Quốc).

Đen Vâu phát hành sản phẩm âm nhạc Đi trong mùa hè kết hợp cùng nhạc sĩ Trần Tiến, tái hiện khoảnh khắc xuống đường ăn mừng chiến thắng bóng đá đầy cảm xúc của người Việt Nam. Thế nhưng bên cạnh những lời khen thì cộng đồng mạng cũng có nhiều ý kiến trái chiều dành cho lyrics (lời) ca khúc. Theo đó, một số câu rap khiến có ý kiến cho rằng Đen Vâu đang định hướng sai góc nhìn về “tinh thần thể thao”, và cả “cổ xúy thói vũ phu, xem thường phụ nữ của đàn ông”. Chính “hạt sạn” này đã khiến ca khúc “rớt hạng”, ngay cả trên Trending YouTube. Sau đó, Đen Vâu lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp.





Những điểm sáng

Dù ra mắt MV đúng vào mùa SEA Games 31 nên ít nhiều bị phân tán chú ý, nhưng MV Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và đánh giá cao từ khán giả lẫn giới chuyên môn, đạt vị trí số 1 ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. MV mang đầy đủ các “đặc sản” trong âm nhạc của Trúc Nhân: Giai điệu nhanh, mạnh, sôi nổi, nội dung và hình ảnh hóm hỉnh. Với kinh phí đầu tư gần 5 tỉ đồng (trong đó đại cảnh nhảy theo kiểu nhạc kịch tốn hết 1 tỉ đồng), Có không giữ mất đừng tìm giúp Trúc Nhân một lần nữa chứng tỏ sự sáng tạo không ngừng nghỉ, luôn chỉn chu để tạo ra sản phẩm lôi cuốn khán giả. Trúc Nhân chia sẻ: “Bất kỳ một MV nào tôi làm ra đều đặt 3 yếu tố Chuyên môn - Cá Tính - Đại Chúng dung hòa với nhau. Tôi không muốn là một ca sĩ quá giải trí, rồi không ai công nhận giọng hát. Tôi cũng không muốn là ca sĩ được công nhận giọng hát mà lại không có show diễn, không ai đón nhận sản phẩm”.

Không cần phải nói nhiều là MV trở lại của Tlinh (nữ rapper nổi tiếng trong chương trình Rap Việt) sau thành công của single Gái độc thân. Đây là lần đầu tiên Tlinh kết hợp cùng ca - nhạc sĩ Hoàng Tôn, nhà sản xuất Onionn, thể hiện một phong cách hoàn toàn khác. Ở Không cần phải nói nhiều, khán giả được thấy một hình ảnh trưởng thành, nóng bỏng của nữ rapper Gen Z, đem lại cho Tlinh sự chú ý cần thiết để tạo điểm nhấn của mình trong đường đua nhạc Việt.

Đàm Vĩnh Hưng cũng có cuộc trở lại với sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng rapper Ricky Star Anh lo cho em hết. Dù không gây hiệu ứng quá lớn (3,1 triệu view trên YouTube) nhưng tâm huyết và công sức luyện tập vũ đạo mà anh đầu tư cho MV suốt 2 năm (do Đinh Hà Uyên Thư và Neko Lê đạo diễn), cộng với chất nhạc thời thượng, bắt tai - kết hợp cả rap và nhạc kịch cũng khiến người nghe đánh giá cao nỗ lực của nam ca sĩ. MV lyrics Điều ngọt ngào khi chờ đợi anh (Hồ Lương Công Bình sáng tác) do Nguyên Hà thể hiện lại thu hút người nghe bởi chất giọng riêng biệt cùng cảm xúc âm nhạc trong trẻo của ca sĩ xuất thân từ Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Đường đua nhạc Việt trong 3 tháng mùa hè 6, 7, 8 sắp tới sẽ là cuộc “chạm trán” của Wowy, Karik, Vũ Cát Tường, Isaac...và các ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương... Những nghệ sĩ này đều cho biết sẽ ra sản phẩm với màu sắc âm nhạc khác biệt so với thị trường.