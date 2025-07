Sao Việt kiều 20 tuổi chia tay CLB Bulgaria: Về khoác áo Ninh Bình và đội tuyển Việt Nam?

Cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do chuẩn bị về nước

Chiều 26.7, CLB Slavia Sofia (đang chơi ở giải ngoại hạng Bulgaria) đã thông báo chia tay cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do. Theo đội bóng Bulgaria, Chung Do Nguyen sẽ rời Bulgaria để trở về Việt Nam thi đấu.





Bản lý lịch ấn tượng của Chung Do Nguyen ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chung Nguyen Do có tên Việt Nam là Đỗ Nguyễn Thành Chung. Anh sinh ngày 23.5.2005 tại thủ đô Sofia của Bulgaria, có bố mẹ đều là người Việt Nam. Chung Nguyen Do gia nhập học viện bóng đá trẻ của Slavia Sofia vào năm 2012, khi mới 7 tuổi, với quyết tâm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Anh là một trong những viên ngọc quý nhất thế hệ 2005 của Slavia Sofia nói riêng và bóng đá trẻ nói chung.



Ninh Bình FC đăng tải thông tin đầy gợi mở

Chung Nguyen Do khoác áo U.17 Bulgaria giai đoạn 2021 - 2022, sau đó được đôn lên U.19 Bulgaria năm 2022, khi còn chưa tròn 17 tuổi. Đến đầu năm 2023, ở tuổi 18, Chung Nguyen Do khoác áo U.21 Bulgaria. Tại Slavia Sofia, Chung Nguyen Do là cầu thủ trẻ được ra sân nhiều bậc nhất với 58 trận trong 3 mùa giải, ghi 2 bàn thắng.

Chung Nguyen Do đá tiền vệ, sở hữu chiều cao 1,75 m. Cầu thủ sinh ra ở Bulgaria có tư duy chiến thuật tốt, xử lý bóng nhanh, khéo, đá được nhiều vị trí ở tuyến giữa như tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm hay tiền vệ tấn công.

Nhiều khả năng, bến đỗ của Chung Nguyen Do là CLB Ninh Bình. Tân binh V-League 2025 - 2026 đang rất chịu chi, khi mang về bộ ba Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang và Trần Bảo Toàn từ HAGL, đồng thời ký hợp đồng với trung vệ Janclesio từ CLB Becamex TP.HCM. Nếu sở hữu Chung Nguyen Do, đội đại gia V-League sẽ có tuyến giữa hứa hẹn, khi đã có sẵn Nguyễn Hoàng Đức.

Trào lưu Việt kiều về V-League thi đấu

Trong trường hợp Chung Nguyen Do về nước, V-League mùa tới sẽ có những Việt kiều rất tài năng và hứa hẹn. Trước đó, Brandon Ly, tiền vệ từng khoác áo U.21 Burnley đá giải bán chuyên Anh, cũng lựa chọn về Việt Nam khoác áo CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN).

Dòng chảy Việt kiều giúp bóng đá Việt Nam ngày càng có nhiều "ngọc quý", như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh đều đã nhập tịch thành công. Sao trẻ Lê Viktor cũng đã có quốc tịch và đang khoác áo U.23 Việt Nam. Những cầu thủ đã thành danh như Kevin Phạm Ba, Adou Minh cũng đang chờ ngày có quốc tịch.

Có khả năng, Chung Nguyen Do sẽ được HLV Kim Sang-sik gọi lên U.23 Việt Nam hoặc đội tuyển Việt Nam để thử chân (trong trường hợp đã có quốc tịch và giấy tờ hợp lệ). Nếu đáp ứng yêu cầu về năng lực và sự thích nghi, cánh cửa đội tuyển quốc gia sẽ rộng mở với cựu cầu thủ U.21 Bulgaria.