Sao Việt xúc động khi tham gia gội đầu hiếu nghĩa mùa Vu Lan

Đạo hiếu nghĩa là một trong những nét đẹp trong văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Văn hóa Á Đông nói chung và ở Việt Nam nói riêng vẫn thường thể hiện tình cảm theo cách nhẹ nhàng, kín đáo, đặc biệt là đứng trước bậc sinh thành thì việc thể hiện lại càng khó hơn. Thế nhưng mùa Vu lan năm nay, nhiều nghệ sĩ đã "dũng cảm" bày tỏ tình yêu thương, sự biết ơn của mình tới cha mẹ khi tham gia hoạt động gội đầu hiếu nghĩa.

"Những lời nói văn hoa kiểu "tóc mẹ bạc trên vai áo mẹ gầy" lúc đứa con tận tay chạm vào, tận mắt cúi xuống nhìn mới thấu đến tận tâm can. Mái tóc ướt xẹp lép được có một nhúm, chưa đầy lòng bàn tay. Mười ngón tay con xoa xoa gội gội nơi da đầu mẹ chỉ thấy khoảng trắng là khoảng trắng, chân tóc mỏng quá rồi, chạm vào là xót xa…Sự xót xa cứ chực dâng lên nơi đáy mắt", MC Thu Hà chia sẻ trên trang cá nhân về khoảnh khắc tự tay gội đầu cho mẹ của mình.

Ca sĩ Phạm Hồng Phước, nàng thơ xứ Huế, MC Thu Hà gội đầu cho mẹ dịp Vu Lan

Trong khi đó, ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Hồng Phước sau khi gội đầu cho mẹ, anh bỗng thấy ấm áp vì mình còn có mẹ: "Vu Lan năm nay với Phước và mẹ thật đặc biệt vui. Chắc mẹ sẽ cười thích lắm khi chút nữa thấy Phước đăng hình lên, rồi sẽ bảo Phước gửi qua để mẹ nhắn khoe bạn bè, niềm vui từ những điều giản dị thường tình, nhỏ nhặt".

Nếu như cảm xúc của những người con như Phạm Hồng Phước, Thu Hà hay Ngọc Trân là sự nghẹn ngào trước mái tóc đã phai sương, mỏng manh của mẹ, thì nhà văn Hoàng Anh Tú hay nhà báo Diệp Chi lại là sự hạnh phúc khi được chính con gái của mình gội đầu trong dịp lễ Vu lan.

"Những ngón tay con trên mái tóc của mình đã làm tôi nhớ da diết ngày con mình bé xíu, tôi vẫn hay gội đầu cho con. Như một thước cảm xúc trở lại, để thấy mình của thanh xuân cũ, những ngày đầu làm cha, làm mẹ. Tôi nghĩ, hẳn cha mẹ nào khi được con gội đầu cho sẽ cảm được.", người cha Hoàng Anh Tú chia sẻ lại cảm xúc của mình khi được con gái út gội đầu. Không những vậy, hình ảnh anh gội đầu cho con gái khi bé, và lớn lên được con gái gội đầu khiến không ít bạn đọc cảm thấy xúc động.

Nhà văn Hoàng Anh Tú, nhà báo Diệp Chi hạnh phúc khi được con gái gội đầu

Khi nói về hành động gội đầu của con gái, MC Diệp Chi cho biết, dẫu không phải là lần đầu tiên An Nhiên làm việc này cho mẹ, nhưng chị vẫn thấy vui lắm. Đặc biệt nữ nhà báo còn chia sẻ thêm: "Chữ Hiếu Nghĩa không phải điều gì quá to tát, chỉ đơn giản là những quan tâm, chăm sóc mỗi ngày, trong suốt thời gian mình còn may mắn có cha mẹ bên cạnh mà thôi. Là những bữa cơm được gắp cho cha mẹ từng miếng ngon, là những tin nhắn hay cuộc gọi do mình chủ động, là những cái ôm thật chặt, là những câu nói yêu thương "con yêu mẹ, con yêu bố, con chỉ mong bố mẹ mạnh khỏe" được thốt ra từ tận đáy lòng".

Được biết, hành động gội đầu Hiếu nghĩa cho cha mẹ được bắt nguồn từ sự kiện "Vẹn nguyên xuân trên mái tóc" nằm trong chiến dịch Vu Lan 2024, do nhãn hàng dầu gội dược liệu Nguyên Xuân tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào ngày 17.8 vừa qua. Tại sự kiện này, hàng trăm người đã có mặt để cùng tham gia trải nghiệm gội đầu hiếu nghĩa nhằm thể hiện tình yêu thương, sự trân trọng và lòng biết ơn trong lễ Vu Lan.

Với hoạt động đầy ý nghĩa này, Nhãn hàng Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân thành công xác lập Kỷ lục Việt Nam "Vẹn nguyên xuân trên mái tóc" - Hoạt động gội đầu Hiếu Nghĩa cho ông bà, cha mẹ và người thân có số lượng người tham gia đông nhất trong một sự kiện, nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2024".

TS Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và bà Võ Lưu Lan Uyên trao bằng xác lập Kỷ lục đến bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Dược sĩ, Giám đốc Marketing, Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Không dừng lại ở khuôn khổ của một sự kiện, Nguyên Xuân còn phát động cuộc thi "Vẹn nguyên xuân trên mái tóc" tới cộng đồng với mong muốn nhắn nhủ tới những người con hãy trân trọng những giây phút bên bố mẹ, người thân… không chỉ trong ngày Vu Lan mà hãy thường xuyên thể hiện lòng Hiếu nghĩa ngay từ hôm nay, lúc này và bất cứ khi nào có dịp. Và Nguyên Xuân sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình giữ "Vẹn Nguyên Xuân trên mái tóc".