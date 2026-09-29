Sạp ăn chợ Bến Thành tạm đóng cửa sau phản ánh của du khách nước ngoài

Đoạn video do du khách nước ngoài đăng tải, ghi lại cảnh nhiều côn trùng xuất hiện trên thực phẩm tại khu ẩm thực chợ Bến Thành (TP.HCM), đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Video được tài khoản TikTok có tên Trish đăng ngày 25.9. Trong clip, người này cho biết phát hiện côn trùng khi mua đồ ăn tại chợ Bến Thành, đồng thời bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh thực phẩm.

Theo ghi nhận từ hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều côn trùng được cho là gián bò gần và trên thực phẩm đang bày bán tại quầy. Video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ.

Video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 28.9, ông Trần Mai Vỹ, Trưởng phòng Dịch vụ công thương chợ Bến Thành, xác nhận hộ kinh doanh quầy 1044 của bà Nguyễn Thị Diệu đã bị lập biên bản và tạm đóng cửa sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, thực phẩm tại quầy không được che đậy kỹ. Trước đó, sau trận mưa lớn trưa 23.9, toàn bộ khu vực chợ bị ngập, gián cùng một số loại côn trùng từ hệ thống cống thoát nước bò lên khu vực kinh doanh. Thời điểm xảy ra ngập, các tiểu thương tập trung chống dột, xử lý nước tràn nên không kịp xử lý côn trùng.

Ban quản lý chợ cho biết hệ thống cống phía dưới chợ gồm nhiều tuyến lớn nhỏ liên thông với nhau, đồng thời kết nối với hệ thống thoát nước bên ngoài. Khi xảy ra ngập, rác thải và côn trùng có thể theo hệ thống này xâm nhập khu vực kinh doanh.

Chợ Bến Thành hiện có kế hoạch phun diệt gián định kỳ. Lần gần nhất được thực hiện vào tối 15.9 trên toàn bộ khu vực chợ. Tuy nhiên, đại diện Ban quản lý cho rằng việc phun diệt định kỳ không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ côn trùng từ hệ thống cống bên ngoài bò lên khi xảy ra ngập.

Mỗi ngày chợ đón hàng nghìn người đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm ẩm thực ẢNH: LÊ NAM

Khu ăn uống tại chợ Bến Thành được nhiều khách nước ngoài ghé tới ẢNH: LÊ NAM

Chợ Bến Thành được xây dựng từ năm 1912, có diện tích hơn 13.000 m² và mỗi ngày đón hàng nghìn người đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm ẩm thực. Đây cũng là một trong những địa điểm thường xuất hiện trong lịch trình của khách quốc tế khi đến trung tâm TP.HCM.