Sắp có bến du thuyền quốc tế tại CaraWorld Cam Ranh

Kết nối ‘hải trình vàng’ và cú hích hạ tầng du lịch quốc gia

Ngày 31.8, trong khuôn khổ sự kiện ‘Tôi yêu Việt Nam’, chủ đầu tư KN Cam Ranh được đại diện tỉnh Khánh Hoà trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc KN Cam Ranh nhận quyết định CTCTĐT Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

Tọa lạc tại trung tâm Bãi Dài, phường Bắc Cam Ranh - nơi được mệnh danh là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ đón khách đường biển quy mô lớn của khu vực miền Trung, đồng thời là điểm trung chuyển chiến lược trên trục ‘hải trình vàng’ châu Á nối Singapore, Hong Kong, Philippines và Australia. Việc được chấp thuận đầu tư không chỉ khẳng định năng lực và tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư KN Cam Ranh, mà còn cho thấy sự quyết liệt trong việc cụ thể hóa định hướng của tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế.

Với quy mô 148ha bao gồm cả phần đất và mặt nước, bến du thuyền được thiết kế để tiếp nhận tàu khách du lịch trọng tải lên tới 225.000 GT - tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp tàu biển hiện nay. Cầu cảng chính dài 420m, kết nối trực tiếp với nhà ga hành khách 22.000m² có kiến trúc hiện đại, công suất lớn, đáp ứng hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống luồng tàu và báo hiệu hàng hải được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo khả năng vận hành an toàn, hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Không chỉ có thế mạnh về quy mô và kỹ thuật, Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh còn sở hữu lợi thế vị trí hiếm có. Từ cảng, du khách chỉ mất 5 phút để tiếp cận sân bay quốc tế Cam Ranh - nơi đang kết nối hơn 70 đường bay nội địa và quốc tế. Đồng thời, hệ thống giao thông đường bộ xung quanh đã hoàn thiện, kết nối dễ dàng với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và đường sắt xuyên Việt. Chính sự giao thoa hoàn hảo giữa hàng không, hàng hải và đường bộ này tạo nên nền tảng vững chắc để Cam Ranh bứt phá trở thành một ‘hub’ (trung tâm kết nối) du lịch, logistics mới của khu vực.

Động lực tăng trưởng mới cho CaraWorld và ngành du lịch biển Việt Nam

Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh là mắt xích chiến lược trong định hướng phát triển đại quần thể du lịch - nghỉ ngơi - giải trí CaraWorld. Tổ hợp ‘all-in-one’ quy mô hàng đầu Việt Nam này quy tụ hàng loạt tiện ích đẳng cấp như casino, công viên nước, beach lounge, chuỗi khách sạn - resort 5 sao và sân golf liền biển 27 hố tiêu chuẩn quốc tế.

Phối cảnh Bến cảng khách KN Cam Ranh bên Bãi Dài

Sự xuất hiện của bến cảng quốc tế ngay trong lòng dự án không chỉ mở ra tuyến đón khách từ các du thuyền và tàu biển hạng sang, mà còn nâng tầm toàn bộ hệ sinh thái CaraWorld thành một điểm đến khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung. Đây là lợi thế hiếm có, giúp dự án đồng thời sở hữu hai kết nối trực tiếp: hàng không và đường biển - yếu tố quan trọng để mở rộng thị phần khách quốc tế và định vị thương hiệu đô thị du lịch tầm khu vực.

Theo ước tính, bến cảng có thể đón từ 300.000 đến 500.000 lượt khách tàu biển mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu USD cho ngành du lịch, đồng thời kích hoạt chuỗi dịch vụ bán lẻ, vận tải, lưu trú và tạo ra hơn 7.000 việc làm tại địa phương.

Không chỉ dừng lại ở tiềm năng kinh tế, bến cảng còn tạo ra trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách. Mỗi chuyến tàu cập bến là hành trình bắt đầu từ Cổng chào CaraWorld - biểu tượng kiến trúc giàu dấu ấn, dẫn vào một đô thị biển rực rỡ với loạt dịch vụ cao cấp và văn hóa giải trí hiện đại.

Sự gắn kết giữa cảng biển và đô thị sân bay CaraWorld được quy hoạch bài bản tạo nên một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi du khách không chỉ lưu trú mà còn sống trọn từng khoảnh khắc. Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh vì thế không đơn thuần là một công trình hạ tầng, mà là mảnh ghép đặc biệt góp phần hoàn thiện tầm nhìn đưa CaraWorld trở thành biểu tượng du lịch của Việt Nam, được định danh độc lập trên bản đồ thế giới.