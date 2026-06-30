Sắp có thêm giải pháp vận chuyển đơn hàng nặng ngoài sàn cho shop online

Bán được hàng nhưng chưa chắc giao được hàng

"Tôi có thể chốt vài chục đơn mỗi ngày trên Facebook, nhưng mỗi lần khách đặt máy giặt, tủ kệ hay vài bao gạo là lại phải gọi hỏi từng đơn vị xem bên nào nhận."

Đó là chia sẻ của một chủ shop kinh doanh đồ gia dụng tại TP.HCM khi nói về khó khăn trong quá trình bán hàng ngoài sàn thương mại điện tử.

Theo nhiều seller, việc bán hàng qua Facebook, TikTok, website hoặc livestream giúp chủ động hơn trong việc xây dựng thương hiệu và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, khác với các sàn thương mại điện tử đã tích hợp sẵn đơn vị giao nhận, các đơn hàng ngoài sàn buộc người bán phải tự tìm kiếm đối tác vận chuyển.

Với những đơn hàng nhỏ, việc này không quá phức tạp. Nhưng khi kinh doanh hàng nặng, hàng cồng kềnh hoặc hàng kiện lớn, nhiều shop cho biết họ vẫn chưa có nhiều lựa chọn.

Đơn ngoài sàn cần giải pháp riêng

Theo các doanh nghiệp logistics, cơ cấu hàng hóa trên thương mại điện tử đang thay đổi đáng kể.

Nếu trước đây phần lớn đơn hàng là thời trang, mỹ phẩm hoặc phụ kiện, thì hiện nay ngày càng nhiều shop kinh doanh nội thất, điện máy, vật liệu trang trí, đồ gia dụng hay hàng tiêu dùng theo combo. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu giao hàng nặng, vận chuyển hàng nặng và hàng cồng kềnh cũng tăng nhanh theo.

Khác với hàng hóa thông thường, các mặt hàng này cần phương tiện phù hợp, quy trình bốc xếp riêng và khả năng điều phối linh hoạt để hạn chế hư hỏng trong quá trình giao nhận. Đây là một trong những lý do thị trường logistics bắt đầu phân hóa rõ hơn, khi các doanh nghiệp vận chuyển không còn áp dụng một mô hình chung cho mọi loại hàng hóa.

Bên cạnh yêu cầu về năng lực vận chuyển, nhiều shop cũng mong muốn được làm việc trực tiếp với đơn vị logistics thay vì chỉ sử dụng các dịch vụ tích hợp trên sàn thương mại điện tử.

Theo một số chủ shop, khi lượng đơn hàng ổn định, việc kết nối trực tiếp với đơn vị vận chuyển giúp họ chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh, đồng thời có cơ hội xây dựng chính sách vận chuyển phù hợp với đặc thù hàng hóa và sản lượng thực tế.

Đây được xem là nhu cầu ngày càng rõ nét của nhóm seller bán hàng đa kênh, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh hàng nặng, hàng cồng kềnh và hàng kiện lớn.

Thị trường sắp có thêm lựa chọn

Theo tìm hiểu, trước xu hướng này, J&T Cargo đang chuẩn bị triển khai dịch vụ vận chuyển đơn hàng ngoài sàn, hướng tới các shop online, doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối có nhu cầu giao hàng nặng trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong quá trình xây dựng mạng lưới vận hành tại Việt Nam, đơn vị ghi nhận số lượng lớn khách hàng mong muốn sử dụng dịch vụ nhưng không phát sinh đơn hàng từ các sàn thương mại điện tử.

Nhiều khách hàng hiện kinh doanh qua các nền tảng mạng xã hội, website hoặc các kênh bán hàng trực tiếp, đồng thời có nhu cầu làm việc trực tiếp với đơn vị vận chuyển để chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

Theo kế hoạch, dịch vụ mới sẽ hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng nặng, hàng cồng kềnh và hàng kiện lớn, đồng thời bổ sung thêm một lựa chọn cho thị trường logistics ngoài sàn.

Sự xuất hiện của những dịch vụ mới dành riêng cho đơn hàng ngoài sàn không chỉ giúp cộng đồng seller có thêm lựa chọn, mà còn phản ánh xu hướng chuyên biệt hóa ngày càng rõ nét của ngành logistics Việt Nam.

J&T Cargo được thành lập vào năm 2020, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng lẻ B2B, B2C và dịch vụ kho vận, bao gồm chuyển phát hàng nặng, hàng lẻ cồng kềnh, vận tải nguyên chuyến cùng nhiều giải pháp logistics khác. Hiện nay, đơn vị đã triển khai hoạt động tại Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Brazil; đồng thời chuẩn bị mở rộng sang Mỹ, Thái Lan, Mexico và các thị trường châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông. J&T Cargo hiện có hơn 30.000 điểm cung cấp dịch vụ trên toàn cầu, hơn 200.000 nhân viên, phục vụ hơn 3,5 triệu khách hàng và sản lượng hàng hóa hàng năm đạt hàng chục triệu tấn. Tìm hiểu thêm về dịch vụ J&T Cargo tại đây.



