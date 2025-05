Sắp có ứng dụng 'chuyển nhà' dễ dàng cho Windows 11

Theo Neowin, người dùng Windows 11 sắp tới có thể 'thở phào' khi Microsoft đang phát triển một ứng dụng gốc mới, hứa hẹn sẽ đơn giản hóa đáng kể quá trình sao lưu, di chuyển và chuyển đổi dữ liệu sang một máy tính mới. Công cụ này được kỳ vọng sẽ tích hợp sâu vào hệ điều hành, giúp việc di chuyển dữ liệu trở nên trực quan và ít rắc rối hơn bao giờ hết.

Windows 11 sẽ có ứng dụng sao lưu chuyên biệt với đầy đủ tính năng?

Thực tế, Microsoft đã bắt đầu hành trình này từ tháng 3.2023 với việc thử nghiệm công khai ứng dụng Windows Backup mới. Mặc dù mang lại nhiều tiện ích, ứng dụng này cũng không tránh khỏi những lời phàn nàn từ cộng đồng người dùng, điển hình là các sự cố liên quan đến việc tự động cài đặt mà không có sự đồng ý rõ ràng, gây ra những trải nghiệm không mong muốn.

Công cụ sao lưu và di chuyển dữ liệu được tích hợp sẵn trên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Song song đó, một công cụ di chuyển dữ liệu chuyên dụng cũng âm thầm được Microsoft phát triển, hứa hẹn giải quyết những phiền toái khi chuyển sang PC mới. Những thông tin ban đầu về nó đã xuất hiện trong một bản dựng Insider vào đầu năm nay. Điều đáng chú ý, các dấu vết của một thành phần mang tên 'WindowsMigration' (di chuyển Windows) từng được phát hiện vào tháng 4.2024. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Microsoft đã nhanh chóng phủ nhận sự tồn tại của công cụ này, cho rằng đây chỉ là một lỗi hệ thống.

Mới đây, người dùng X (Twitter cũ) có tên @phantomofearth, một người đam mê khám phá các tính năng ẩn của Windows, đã hé lộ những chi tiết mới về công cụ tin đồn này. Theo đó, nó không còn là một dự án riêng lẻ mà đã được tích hợp trực tiếp vào phiên bản cập nhật của ứng dụng Windows Backup, hiện được thử nghiệm trong các bản dựng mới nhất trên kênh Dev và Beta.

Cụ thể, khi khởi chạy ứng dụng Windows Backup được cập nhật, bên cạnh tùy chọn 'Backup this PC to OneDrive' quen thuộc, người dùng sẽ thấy một mục mới đầy hứa hẹn là 'Transfer files to new PC' thông qua kết nối mạng. Tính năng này được thiết kế để người dùng có thể dễ dàng chuyển toàn bộ các tệp tin lưu trữ cục bộ, các cài đặt hệ thống quan trọng, những ứng dụng đã cài đặt, thông tin đăng nhập đã lưu và nhiều loại dữ liệu khác từ máy tính cũ sang máy tính mới. Quá trình này được đơn giản hóa tối đa, chỉ yêu cầu ghép nối hai thiết bị và xác thực bằng một mật mã đơn giản để hoàn tất.

Với động thái này, Microsoft rõ ràng đang muốn mang đến một giải pháp toàn diện và thân thiện hơn cho người dùng Windows 11 khi có nhu cầu sao lưu hoặc chuyển đổi sang một thiết bị mới. Việc tích hợp sâu vào hệ thống hứa hẹn sẽ loại bỏ sự phiền phức của việc tìm kiếm và sử dụng các phần mềm bên thứ ba, giúp quá trình chuyển đổi hệ điều hành diễn ra liền mạch, nhanh chóng và an toàn hơn.