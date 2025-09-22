Sập cổng trường học ở Lào Cai, 2 anh em ruột tử vong

Trao đổi với Thanh Niên sáng 22.9, một lãnh đạo UBND xã Sơn Lương xác nhận, địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ sập cổng Trường PTDT bán trú THCS Nậm Mười khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Cổng Trường PTDT bán trú THCS Nậm Mười ẢNH: NDCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 ngày 19.9, các cháu B.P.L (8 tuổi) và B.P.Tr (5 tuổi), là hai anh em ruột, ở thôn Nậm Mười (xã Sơn Lương), đến chơi tại khu vực cổng Trường PTDT bán trú THCS Nậm Mười.

Quá trình vui chơi, có cháu nhỏ đã trèo lên cánh cổng sắt. Sau đó, cổng sắt cùng trụ bê tông bất ngờ đổ sập, đè trúng cháu L. và cháu Tr. khiến cả 2 nạn nhân tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tới thôn Nậm Mười thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và trao 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng. Số tiền được trích từ nguồn quỹ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai.

Hồi tháng 9.2020, trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng xảy ra vụ sập cổng Trường tiểu học Khánh Yên Thượng khiến 3 học sinh tử vong, 3 học sinh bị thương. Nguyên nhân xuất phát từ việc các học sinh đu bám khiến trụ bê tông và cánh cổng bị đổ sập.