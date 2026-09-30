Sắp đấu giá biển số xe lần thứ 11, TP.HCM có tới 99.000 biển số

Kế hoạch đấu giá biển số xe lần thứ 11

Cục trưởng Cục CSGT thiếu tướng Đỗ Thanh Bình vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe, với phiên đấu giá lần thứ 11.

Phiên đấu giá biển số xe lần thứ 11 sẽ diễn ra vào đầu tháng 11.2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo quyết định, có tổng cộng 748.215 biển số xe được đưa ra đấu giá trong phiên này, gồm 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số mô tô, xe gắn máy.

Kế hoạch được chuyển đến Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) để thực hiện niêm yết và tổ chức đấu giá theo quy định.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá lần thứ 11 được tổ chức sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết biển số xe. Cục CSGT cho biết phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.2026.

TP.HCM có 99.000 biển số xe đưa ra đấu giá

Trong phiên đấu giá lần thứ 11, TP.HCM có tổng cộng 99.000 biển số xe mang đầu số 50, 51 được đưa ra đấu giá. Trong đó, có 47.250 biển số ô tô và 51.750 biển số mô tô, xe gắn máy.

Hà Nội có 88.115 biển số mang đầu số 29, 30 được đưa ra đấu giá, gồm 47.345 biển số ô tô và 40.770 biển số mô tô, xe gắn máy.

Theo kế hoạch, biển số xe được đấu giá bằng hình thức trực tuyến, theo phương thức trả giá lên.

Đối với biển số ô tô đưa ra đấu giá, giá khởi điểm và tiền đặt trước là 40 triệu đồng. Với biển số mô tô, xe gắn máy, giá khởi điểm và tiền đặt trước là 5 triệu đồng.

Người tham gia đấu giá biển số ô tô phải đặt trước 40 triệu đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Riêng biển số có định dạng AAAAA (A > 4), ABCDE (A < B < C < D < E, A > 4) được đưa ra đấu giá lại sau lần thứ hai, giá khởi điểm và tiền đặt trước là 500 triệu đồng đối với biển số ô tô và 50 triệu đồng đối với biển số mô tô, xe gắn máy.

Theo quyết định, tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định được tham gia đấu giá biển số xe.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi trừ số tiền đặt cọc trước vào tài khoản chuyên thu của Cục CSGT. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Theo Cục CSGT, từ khi hoạt động đấu giá biển số xe được triển khai vào tháng 9.2023 đến nay, có hơn 14 triệu biển số xe đã được niêm yết. Trong đó, trên 250.000 biển số được đấu giá thành công, với tổng số tiền thu được 11.357 tỉ đồng.

Riêng phiên đấu giá biển số xe lần thứ 10, có 92.980 lượt biển số được đấu giá thành công, gồm 32.472 biển số ô tô và 60.508 biển số mô tô, xe gắn máy. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá lần thứ 10 gần 3.000 tỉ đồng.