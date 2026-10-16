Sắp diễn ra triển lãm máy móc hàng hải và dầu khí 2026

Triển lãm máy móc, thiết bị công nghệ ngành dầu khí Việt Nam 2026 (OGAV 2026) và Triển lãm máy móc, thiết bị công nghệ ngành hàng hải, đóng tàu Việt Nam 2026 (VIMOX 2026) sẽ cùng diễn ra từ ngày 21-23.10.2026, tại The ADORA Center, TP.HCM, do Fireworks Trade Media Việt Nam tổ chức, tạo nên nền tảng giao thương và kết nối công nghệ liên ngành, quy tụ doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung cấp giải pháp, chủ tàu, nhà máy đóng tàu, nhà thầu EPC, đơn vị khai thác - vận hành và các đối tác quốc tế.

Với không gian trưng bày gần 10.000 m², chuỗi sự kiện dự kiến quy tụ hơn 500 đơn vị trưng bày đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Singapore, Nga, Úc,... Sự hiện diện của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo nên một hệ sinh thái công nghệ đa dạng, bao phủ nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị dầu khí, hàng hải, đóng tàu và công nghiệp ngoài khơi.

Các đơn vị trưng bày tại OGAV 2026 sẽ giới thiệu máy móc, thiết bị và giải pháp phục vụ thăm dò, khoan, khai thác, xử lý và vận hành dầu khí; công nghệ khoan thế hệ mới; tự động hóa và số hóa vận hành; giải pháp nâng cao độ tin cậy thiết bị, tối ưu hiệu suất tài sản và giảm phát thải.

VIMOX 2026, các đơn vị trưng bày tập trung vào giới thiệu công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu, tự động hóa và số hóa nhà máy đóng tàu, thiết bị hàng hải thông minh, hệ thống thông tin liên lạc, giải pháp tối ưu hiệu suất đội tàu, sơn và vật liệu chống ăn mòn, năng lượng sạch và các công nghệ giảm phát thải.

Điểm nhấn của triển lãm là chuỗi hội nghị – hội thảo kỹ thuật chuyên sâu xuyên suốt ba ngày, quy tụ các chuyên gia, tổ chức chuyên ngành và đại diện doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Chương trình tập trung vào những xu hướng và vấn đề trọng tâm đang định hình tương lai ngành dầu khí, hàng hải và đóng tàu.

Ngoài ra, Chương trình Tuyển dụng & Kết nối nhân tài "Marine & Offshore Career Hub" sẽ tạo cơ hội để sinh viên, kỹ sư, chuyên viên và nhân sự trong ngành trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng.

Với lợi thế kết nối liên ngành giữa dầu khí, hàng hải, đóng tàu, công nghiệp ngoài khơi và năng lượng, OGAV 2026 và VIMOX 2026 hứa hẹn trở thành điểm giao thương quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà cung cấp công nghệ và các đối tác trong nước, quốc tế.

Đăng ký tham quan miễn phí tại: https://fireworks-visitor.com/vn-ogav/