Sắp khởi công kiệt tác nhà hát opera 12.000 tỉ ở Hồ Tây

Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp tư nhân

Là dự án văn hóa nghệ thuật tầm cỡ và mang tính biểu tượng cho thủ đô Hà Nội, nhà hát Opera Hà Nội thuộc Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề tại khu vực gần Hồ Tây được xem là một dự án quan trọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo của thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Nhà hát Opera Hà Nội là công trình văn hóa nghệ thuật hiếm hoi được xây dựng với nguồn vốn xã hội hóa 100%

Đặc biệt, đây là công trình văn hóa nghệ thuật quy mô lớn hiếm hoi được xây dựng với nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group. Việc huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp tư nhân đã không chỉ khẳng định hướng đi đúng đắn của thành phố trong việc tiết kiệm ngân sách nhà nước, mà còn huy động được tiềm lực, trí lực từ các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong việc đầu tư, phát triển và làm đẹp đất nước. Đồng thời, việc một tập đoàn tư nhân đầu tư phi lợi nhuận vào một dự án văn hóa được nhìn nhận là khó có khả năng thu hồi vốn cũng cho thấy trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của đất nước.

Được biết, với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng, dự án sẽ được thực hiện bởi Sun Group, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của TP.Hà Nội trong suốt quá trình thiết kế cũng như thi công và vận hành.

Phê duyệt đồ án

Theo phê duyệt đồ án, tổng diện tích khu đất lập quy hoạch hơn 44 ha tại phường Tây Hồ sẽ được quy hoạch thành quần thể công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề, nhà hát thành phố, công trình tôn giáo tín ngưỡng, khu vui chơi giải trí và dịch vụ khách sạn thương mại. Nằm ở trung tâm quần thể này, Nhà hát Opera Hà Nội trên mặt hồ Đầm Trị, ngay sát Hồ Tây được xem là một đại dự án văn hoá, nhằm thu hút du khách trên khắp thế giới đến với Hà Nội và trở thành một biểu tượng đề cao cái đẹp của Hà Nội.

Biểu tượng mới của Việt Nam

Dự án nhà hát được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Ý Renzo Piano - cây đại thụ của ngành kiến trúc hiện đại với những tác phẩm làm thay đổi thế giới. Đây được xem là một may mắn của Việt Nam khi huyền thoại Renzo Piano với 88 tuổi đời và 67 tuổi nghề đã chọn cống hiến tích lũy tinh hoa cả cuộc đời để thiết kế Nhà hát Opera Hà Nội.

Công trình mang kiến trúc hiện đại với mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng Hồ Tây. Mái vòm ứng dụng hệ kết cấu vỏ mỏng tự chịu lực. Bề mặt được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai, thay đổi màu sắc phản chiếu cảnh sắc Hồ Tây thơ mộng.

Kiến trúc sư Renzo Piano nung nấu ý tưởng kết cấu vỏ mỏng của công trình từ 40 năm trước

Nhìn từ bên ngoài, mái vòm cong cong rất tự nhiên, nhưng thực tế lại là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu rất chuyên sâu của Renzo Piano từ các mô phỏng sinh học kết cấu của xương, vỏ ốc, sọ chim…, hay là các nghiên cứu về các gân lá của hoa súng nổi trên mặt nước. Kết cấu vỏ mỏng này đã được kiến trúc sư Renzo Piano nung nấu ý tưởng từ 40 năm trước - thời điểm mà kỹ thuật xây dựng chưa phát triển để đáp ứng được thiết kế đỉnh cao này. Ngày nay, khi kỹ thuật máy tính phát triển, kiến trúc sư Renzo đã có thể tự tin hiện thực hóa ước mơ tại công trình nhà hát Opera Hà Nội.

Kiến trúc sư Renzo Piano cho biết với Nhà hát Opera Hà Nội, ông mong muốn được góp phần xây dựng một nhà hát mang tính biểu tượng cho Việt Nam, và đưa nơi đây vào danh sách các nhà hát nổi tiếng nhất trên thế giới như tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles…

Việc Tập đoàn Sun Group tìm đến huyền thoại Renzo Piano - kiến trúc sư bậc thầy nổi tiếng với các công trình biểu tượng trên toàn cầu, chọn “đứng trên vai một người khổng lồ” để thiết kế nhà hát đã mang đến cơ hội lớn cho Việt Nam có một công trình kiến trúc nghệ thuật xứng tầm, một công trình được sinh ra để trở thành biểu tượng mới của Việt Nam.

Làm đẹp cho thủ đô trong kỷ nguyên mới

Vừa qua, UBND TP.Hà Nội công bố sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10.10), trong đó có những dự án được cộng đồng đặc biệt quan tâm như dự án cải tạo, xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, xây dựng Nhà hát tại Tây Hồ, xây dựng cầu Trần Hưng Đạo... Các dự án trọng điểm này được xem là những dấu mốc quan trọng để Hà Nội thay đổi diện mạo, bước sang kỷ nguyên mới xanh, sạch và đẹp hơn, xứng tầm với thủ đô ngàn năm văn hiến.

Nhà hát Opera Hà Nội sẽ là điểm đến vui chơi, giải trí của người dân thủ đô

Riêng với dự án Nhà hát Opera Hà Nội, đây không đơn thuần là một không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, mà còn là điểm đến vui chơi, giải trí của người dân thủ đô.

Ngoài khán phòng opera 1.815 chỗ (gấp 3 Nhà hát Lớn Hà Nội, xấp xỉ Esplanade Singapore), và khán phòng đa năng 1.010 - 2.000 chỗ ngồi, nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như sảnh chính, phòng diễn tập và tập luyện, bảo tàng, sàn vọng cảnh... Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như opera, hòa nhạc, ba-lê, lễ hội âm nhạc…, mà còn là một không gian văn hóa biểu tượng của thủ đô.

Thiết kế quy hoạch cảnh quan xung quanh theo mô hình của một công viên xanh

Chính kiến trúc sư Renzo là người chủ trì ý tưởng về thiết kế quy hoạch cảnh quan xung quanh theo mô hình của một công viên xanh. Rất nhiều cây xanh sẽ được trồng thêm quanh khu vực nhà hát để tạo ra một công viên công cộng nơi người thủ đô đến không chỉ để thưởng thức nghệ thuật mà còn thư giãn, ngắm cảnh. Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với cả khu công viên.

Với kiến trúc sư Renzo Piano nói riêng và với Hà Nội nói chung, Nhà hát Opera Hà Nội không đơn thuần là một công trình kiến trúc. Nó là một tác phẩm nghệ thuật mang linh hồn của Hà Nội, làm sống dậy những nét văn hoá xưa, nuôi dưỡng những nếp sống dung dị của hiện tại, mà vẫn vẽ gam màu của tương lai của Hà Nội trong kỷ nguyên mới vươn mình.