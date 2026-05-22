Sắp lên sàn, Điện Máy Xanh tính chuyện chia lãi khủng

Điện Máy Xanh là nhà bán lẻ mặt hàng điện máy gia dụng lớn nhất hiện nay

Theo phương án được phê duyệt, Điện Máy Xanh (DMX) sẽ chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu. Công ty Chứng khoán Vietcap là tổ chức tư vấn và đại lý phân phối chính. Nếu thương vụ chào bán diễn ra thành công toàn bộ, DMX sẽ huy động được khoảng 14.360 tỉ đồng, lớn nhất trong số các thương vụ IPO trong 5 năm trở lại đây.

Bản cáo bạch vừa được công bố cho biết, mục đích chào bán nhằm tăng tính minh bạch, uy tín và thương hiệu của DMX. Việc này còn tạo điều kiện để công ty tăng khả năng tiếp cận đa dạng các nguồn vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng. Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp DMX nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quý 1/2026, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Điện Máy Xanh đã bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng lần lượt 30% và 49% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt 2.219 tỉ đồng, giúp DMX hoàn thành 30,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 tháng, minh chứng cho sức khỏe tài chính vững mạnh và tiềm năng tăng trưởng bền bỉ dựa trên chiều sâu vận hành.

Với số lượng chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, dự kiến Điện Máy Xanh sẽ huy động được khoảng 14.360 tỷ đồng, trở thành thương vụ IPO hàng tỷ đô đầu tiên trong năm 2026.

Báo cáo phân tích mới nhất của Vietcap dựa trên kết quả thực tế trong quý 1 (tăng trưởng 49%), dự đoán lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DMX có khả năng đạt 9.324 tỉ đồng, tương ứng P/E 2026 chỉ xấp xỉ 10 lần. DMX được thị trường nhìn nhận là xương sống tài chính của MWG khi đóng góp tới 80% lợi nhuận cho hệ sinh thái MWG. Dòng tiền tự do của doanh nghiệp dự kiến đạt 6.877 tỉ đồng trong năm 2026.

Ngay trong năm 2026, DMX dự chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%/mệnh giá, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cổ phiếu, khoản cổ tức này sẽ mang đến lợi suất lên đến 5%. DMX cũng đưa ra thông điệp cam kết chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm với tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, khẳng định vị thế một tài sản sinh lời bền vững cho cổ đông. Sau khi IPO, với mô vốn hóa dự kiến hơn 102.460 tỉ đồng, DMX hứa hẹn sẽ góp mặt trong rổ chỉ số VN30 khi đạt điều kiện niêm yết trên 6 tháng.