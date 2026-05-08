Sắp ra mắt truyện tranh 'Kính vạn hoa' mừng sinh nhật nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nhân dịp sinh nhật nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng phát động cuộc thi chuyển thể tác phẩm văn học Kính vạn hoa sang truyện tranh. Đây là món quà đặc biệt dành tặng "cha đẻ" của bộ truyện, đồng thời mở ra chương mới cho tác phẩm kinh điển này sau hơn 30 năm ra đời.

Vào tháng 12.2025, nhân kỷ niệm 30 năm ra đời tập đầu tiên trong bộ truyện Kính vạn hoa, NXB Kim Đồng đã hé mở thông tin sẽ trao đổi với tác giả Nguyễn Nhật Ánh về truyện tranh Kính vạn hoa Ảnh: BTC

Ra mắt tập đầu tiên vào năm 1995, Kính vạn hoa là bộ truyện dài đầu tiên của Việt Nam dành cho lứa tuổi học trò được phát hành định kỳ. Với 54 tập truyện, tác phẩm không chỉ lập kỷ lục về số lần tái bản (22 lần) mà còn trở thành "người bạn gối đầu giường" của nhiều thế hệ độc giả.

Đại diện NXB Kim Đồng chia sẻ bộ truyện mang ý nghĩa đặc biệt khi khơi một luồng gió mới cho văn học thiếu nhi Việt Nam thời kỳ đổi mới. Việc đưa Kính vạn hoa lên những trang vẽ sống động là mong muốn mang lại một hình thức thể hiện hiện đại, giúp những câu chuyện về tình bạn, gia đình và các chuyến phiêu lưu kỳ thú của bộ 3 Quý - Hạnh - Long tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đến độc giả Gen Alpha.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trực tiếp chấm thi

Để đảm bảo tính nguyên bản và linh hồn của tác phẩm, đích thân nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ cùng các họa sĩ, biên tập viên của NXB Kim Đồng ngồi vào vị trí hội đồng giám khảo.

Theo thể lệ, các tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi tác phẩm truyện tranh tối thiểu 10 trang, chuyển thể từ một trích đoạn hoặc một tập truyện bất kỳ trong số 54 tập của bộ sách. Ban tổ chức nhấn mạnh sẽ không tiếp nhận các tác phẩm sử dụng AI tạo sinh hoặc hình ảnh vi phạm bản quyền để đảm bảo tính sáng tạo thuần túy của các nghệ sĩ.

Phát động cuộc thi chuyển thể truyện tranh Kính vạn hoa nhân dịp sinh nhật nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ẢNH: NXB KIM ĐỒNG

Đặc biệt, tác giả đoạt giải cao nhất không chỉ nhận phần thưởng giá trị mà còn có cơ hội trở thành tác giả chính thức của phiên bản truyện tranh Kính vạn hoa, được NXB Kim Đồng phối hợp triển khai hoàn thiện để xuất bản.

Cuộc thi dành cho tác giả hoặc nhóm tác giả chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi là truyện tranh tối thiểu 10 trang được chuyển thể từ một trích đoạn hoặc một tập truyện bất kỳ trong bộ Kính vạn hoa. Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 7.5.2026 đến hết ngày 31.10.2026. Kết quả dự kiến được công bố vào tháng 12.2026. Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba tương ứng trị giá: 15.000.000 đồng, 10.000.000 đồng và 7.000.000 đồng cùng giấy chứng nhận.

Với sự thành công trước đó của các phiên bản phim truyền hình và phim điện ảnh, sự ra đời của Kính vạn hoa phiên bản truyện tranh đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ giới chuyên môn lẫn bạn đọc. Những nét vẽ đương đại sẽ giúp thế giới muôn màu của "Kính vạn hoa" trở nên rực rỡ và gần gũi hơn bao giờ hết trong lòng công chúng yêu văn học.