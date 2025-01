Sắp xếp bộ máy công an tỉnh tinh, gọn, mạnh

Biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ những kết quả của Yên Bái đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái ẢNH: TTXVN

Trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Yên Bái chủ động, kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ theo đúng tinh thần phân cấp, phân quyền với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Đồng thời, tỉnh rà soát tổng thể các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu còn khó khăn để đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2025, cũng như các chỉ tiêu Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Yên Bái cần chuẩn bị văn kiện, nhân sự, chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh thần "T.Ư sắp xếp như thế nào, địa phương như thế đó", bảo đảm hoạt động thông suốt của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình đó, Yên Bái chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp, khuyến khích cán bộ ở tỉnh về cơ sở.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tết tặng các cán bộ chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có hoàn cảnh khó khăn; các cá nhân, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 3; các công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do bão số 3 (Yagi) thuộc các địa bàn H.Yên Bình, H.Trấn Yên và TP.Yên Bái.

Cũng trong sáng 4.1, thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ năm 2025 là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, lực lượng công an tỉnh phải đóng vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, an toàn, an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân với phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Lực lượng công an tỉnh bám sát chỉ đạo của T.Ư, Bộ Công an để làm tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an tỉnh tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ công an các cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của T.Ư và của Tỉnh ủy.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ công bố quyết định công nhận H.Văn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Văn Yên. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tặng H.Văn Yên.