Sắp xếp đơn vị hành chính ở Hà Tĩnh: 2 xã biên giới được giữ nguyên

Ngày 25.4, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân nhân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để hoàn thiện, gửi HĐND các cấp xem xét, biểu quyết.

Một góc xã Sơn Kim 1 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trong số 209 phường, xã ở Hà Tĩnh tổ chức lấy ý kiến để sắp xếp xuống còn 69 xã, người dân ở 2 xã biên giới là Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 (thuộc H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) là không phải thực hiện việc này.

Bởi, theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mà UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, riêng H.Hương Sơn tiến hành sắp xếp 22 đơn vị cấp xã xuống còn 9 xã, trong đó giữ nguyên xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Cụ thể: xã Sơn Kim 1 có diện tích 223,21 km2 (đạt 223,31% so với quy định), quy mô dân số 5.782 người (đạt 115,64 % so với quy định); xã Sơn Kim 2 có diện tích 208,46 km2 (đạt 208,46% so với quy định), quy mô dân số 5.123 người (đạt 102,46% so với quy định).

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, cho hay, xã này và xã Sơn Kim 2 tiếp giáp với nhau, đều trong khu vực biên giới Việt - Lào.

"Cả hai địa phương được giữ nguyên, không phải sắp xếp do nằm trong khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh với diện tích rộng lớn. Chính quyền và người dân trên địa bàn đều thống nhất về phương án mà tỉnh đưa ra", ông Hoàng Văn Thư nói.