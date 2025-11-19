Sắp xếp tổ chức đảng trong 18 tập đoàn, 4 ngân hàng thương mại nhà nước

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 208 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong 18 tập đoàn, tổng công ty thực hiện sắp xếp lại các tổ chức đảng bên trong ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữ mô hình tổ chức đảng tại 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Kết luận cho biết, tại phiên họp ngày 31.10, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 60 ngày 8.3.2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp các tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Cụ thể, tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo hướng đảng bộ công ty mẹ chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và ở một số doanh nghiệp, đơn vị thành viên có trụ sở đóng trên cùng địa bàn với trụ sở chính tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Đồng thời, chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cùng đó, tổ chức lại 4 đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và tổ chức đảng trong các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội.

Đồng thời, chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, chi nhánh khác thuộc ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức đảng ở 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp có tính chất đặc thù và mô hình Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy do đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc giải thể, phá sản doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành sẽ chuyển giao tổ chức đảng các doanh nghiệp, đơn vị thành viên về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị thành viên đặt trụ sở chính.

Chuyển 30 tổ chức đảng tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty về các bộ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Chính phủ về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý cho thực hiện thí điểm các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ có từ 400 đảng viên trở lên được giao quyền cấp trên cơ sở.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện theo Quy định số 87 ngày 28.10.2022 của Ban Bí thư.

Trước mắt giữ nguyên các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị thành viên thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước khi chuyển về trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý chuyển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương đang trực thuộc các cấp ủy địa phương về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện các nội dung nêu trên; hoàn thành trước ngày 31.12, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện trước ngày 5.1.2026 (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Bộ Chính trị cũng quyết định, trước mắt chưa sửa đổi, bổ sung Quy định số 60 ngày 8.3.2022; giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước thay thế Quy định số 60 bảo đảm đồng bộ, phù hợp với nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế nhà nước và việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.