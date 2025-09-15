Sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong bộ, ngành

Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy (Ban Chỉ đạo) vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy ẢNH: TTXVN

Không lập phòng trong vụ thuộc bộ, ngành

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cùng đó, rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập và đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng được yêu cầu rà soát, hoàn thiện thể chế tiếp tục phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành... giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với chính quyền địa phương, giữa người đứng đầu bộ, ngành với chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, giữa UBND cấp tỉnh, cấp xã với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, giữa cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thực hiện nghiêm chủ trương không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành. Trường hợp đặc biệt, đối với vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên) thì có thể xem xét lập phòng (thực hiện theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên).

Ban Chỉ đạo giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phù hợp tình hình mới.

Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương; nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, các bộ, ngành và tại các địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức đảng trong các trường đại học bảo đảm tương ứng, đồng bộ với sắp xếp các trường đại học.

Hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chỉ đạo yêu cầu phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành các luật, nghị quyết để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết. Nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Ban Chỉ đạo giao Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cùng đó, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch tinh gọn trước 30.9

Ban Chỉ đạo giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo: rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Ban Chỉ đạo cũng giao Ban Thường vụ Đảng ủy: Văn phòng Chủ tịch nước, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Chủ tịch nước, TAND tối cao và các đơn vị thuộc hệ thống ngành tòa án, Viện KSND tối cao, các đơn vị thuộc hệ thống ngành kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Ban Chỉ đạo giao Ban Tổ chức Trung ương: chủ trì, phối hợp với các tổ chức đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tổ chức đảng trong các trường đại học; chủ trì, phối hợp với các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết. Cùng đó, nghiên cứu, đề xuất sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo đề nghị các tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung nêu trên gửi về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Trung ương) chậm nhất ngày 30.9 để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.