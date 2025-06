Sarah Jessica Parker đau khổ vì bị chê bai ngoại hình trong 'Sex and the City'

Sarah Jessica Parker chia sẻ về ký ức tồi tệ khi đóng Sex and the City ẢNH: AFP

Xuất hiện trong podcast với Alex Cooper phát sóng hôm 18.6, Sarah Jessica Parker chia sẻ về phần khó chịu nhất khi đóng chính loạt phim đình đám Sex and the City (ra mắt năm 1998): bị công chúng bình phẩm về ngoại hình thay vì diễn xuất. Ngôi sao 60 tuổi thừa nhận mình không hề chuẩn bị cho những phản ứng ấy khi loạt phim được trình làng.

Sarah Jessica Parker đôi khi cảm thấy thất vọng vì khán giả hiểu lầm về nhân vật Carrie Bradshaw do mình thủ vai nhưng chính "vấn đề cá nhân" mới thực sự ảnh hưởng đến nữ diễn viên. Ngôi sao sinh năm 1965 nhớ lại: "Lúc đó, tôi nghĩ mình là người khá tự tin", rồi những lời bình phẩm, "mổ xẻ" ngoại hình khiến bà cảm thấy nghi ngờ và thử thách. Nhưng sau tất cả, Parker nhìn nhận tích cực: "Tôi biết bạn hiểu rõ điều này: Chúng ta sẽ tốt hơn khi trải qua những trải nghiệm như vậy, nhưng không phải tất cả chúng ta đều giỏi ngay từ đầu".

Minh tinh không lường trước được những bình luận chê bai ngoại hình khi Sex and the City ra mắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi Alex Cooper cho rằng điều đó không có nghĩa là những lời tiêu cực đó không gây tổn thương, minh tinh tinh kỳ cựu đồng ý. Bà nói thêm: "Cho đến thời điểm đó, không có lời bàn tán nào như thế về thôi… tất cả những lời bàn tán đều xoay quanh công việc của tôi mà thôi". Khi được hỏi về những bình luận khó nghe, sao phim Honeymoon in Vegas bày tỏ: "Tôi nghĩ đó chỉ là những cuộc bàn tán về vẻ ngoài vật lý của tôi, những thứ mà tôi không thể thay đổi, sẽ không thay đổi và chưa nghĩ đến việc thay đổi". Bà thừa nhận khi nghe những lời chê bai ấy, bản thân không khỏi kinh ngạc và tự hỏi người khác sao có thể nói thế.

Sarah Jessica Parker khóc nức nở vì bị chê trên tạp chí

Nữ diễn viên khó chịu khi bị khán giả "mổ xẻ" ngoại hình thay vì chú tâm vào màn thể hiện của mình ẢNH: HBO

Với Sarah Jessica Parker, những lời bàn tán về khuôn mặt, cơ thể bà không giống một cuộc trò chuyện thực sự. "Tôi không cảm thấy mình có thể ngồi trong phòng và có người nói với tôi rằng: 'Bạn thực sự không hấp dẫn'. Và sau đó tôi có thể nói, 'Ồ. Trước hết, điều đó thật khó nghe, nhưng thứ hai, tại sao bạn lại có vẻ tức giận về điều đó? Tại sao bạn cảm thấy cần phải nói ra hay bình luận?'", nữ diễn viên nói thêm.

Minh tinh Mỹ cũng cho biết bà từng bị một tạp chí nói những điều thực sự tệ hại về ngoại hình của mình và đó giống như một cú đá vào nữ nghệ sĩ. Bà mẹ ba con tâm sự: "Tôi chỉ nghĩ: Tại sao điều này lại là vấn đề? Tại sao điều này lại đáng để người khác mất thời gian và tại sao họ lại có vẻ thích thú khi nói về điều đó?".

Parker không nhắc lại những lời nhận xét đó nhưng bà thừa nhận những ngôn từ ấy khiến bà "khóc nức nở vì thấy chúng có mục đích rõ ràng". Ngôi sao 6X tin rằng đó là lần duy nhất mình thực sự khóc vì những bình luận tiêu cực liên quan đến ngoại hình của bản thân.

Minh tinh thừa nhận chỉ khóc một lần vì những bình luận tiêu cực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sarah Jessica Parker sinh năm 1965 tại Mỹ và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1970. Nữ diễn viên nổi tiếng toàn cầu với vai Carrie Bradshaw trong loạt phim truyền hình Sex and the City (1998 - 2004). Không chỉ giúp tên tuổi vươn xa, bộ phim còn đưa minh tinh thắng 2 giải Emmy, 4 giải Quả cầu vàng và 3 giải SAG. Parker cũng đảm nhận vai diễn mang tính biểu tượng này trong phim điện ảnh Sex and the City (2008), Sex and the City 2 (2010) cũng như loạt phim "hồi sinh" And just like that… (từ năm 2021). Nhân vật Carrie Bradshaw được đưa vào nhiều danh sách các nữ nhân vật nổi tiếng nhất của màn ảnh Mỹ.

Ngoài Sex and the City, Sarah Jessica Parker còn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm: L.A. Story, Honeymoon in Vegas, Hocus Pocus, Ed Wood, The Family Stone, Glee, Divorce…