SASCO: Một hành trình, trọn kết nối

Tân Sơn Nhất là nơi gặp gỡ của những tinh anh khắp thế giới, là vòng tay ấm áp đón chờ gia đình Việt kiều trở về, hay là điểm khởi đầu cho hành khách phương xa mong muốn khám phá Đông Nam Á. Trong sự giao thoa ấy, SASCO xuất hiện như một "đại sứ văn hoá" tận tâm, biến khoảng thời gian chờ đợi vốn dĩ khô khan thành một hành trình tận hưởng đầy cảm hứng.

Kết nối đa văn hoá, bắt đầu từ sự thấu hiểu

Triết lý của SASCO không nằm ở những tiện nghi xa hoa, mà ở sự thấu hiểu gốc rễ. Khi dịch vụ được thiết kế từ tâm thế trân trọng từng trải nghiệm của hành khách sẽ trở thành "lời chào" nồng hậu, cá nhân hóa cho những hành trình vạn dặm. Điểm nhấn rực rỡ nhất trong hệ sinh thái SASCO chính là hệ thống phòng chờ thương gia đẳng cấp, thể hiện rõ tinh thần thấu hiểu nghệ nhân và tôn trọng sự khác biệt từ mọi nền văn hoá.

Phòng chờ Jasmine đáp ứng các tiêu chuẩn Halal quốc tế, sở hữu concept về văn hóa tín ngưỡng Hồi giáo, không gian tôn nghiêm, thư thái

Nếu hành khách Hồi giáo tìm thấy sự an yên tại Jasmine Halal Lounge, phòng chờ đáp ứng các tiêu chuẩn Halal quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với khu vực cầu nguyện riêng biệt và ẩm thực đạt chuẩn Halal, thì những tâm hồn yêu hoài niệm sẽ không thể nào quên không gian Le Saigonnais. Đặc biệt, tại nhà ga T3 hiện đại, The SENS Business Lounge ra mắt tiếp tục mở ra một chương mới của sự sang trọng đương đại. Lấy cảm hứng từ làng nghề truyền thống, không gian SENS được "dệt" bằng những đường cong mềm mại của khung cửi và ánh sáng vàng óng của tơ lụa. Các phòng chờ SASCO cũng đặc biệt nổi tiếng với món Phở Sen "signature", được phục vụ tại khu vực bếp nóng đặc trưng của dịch vụ SASCO.

Phòng chờ SENS như một "trạm văn hóa" giúp hành khách thư giãn, nạp lại năng lượng tinh thần trước khi cất cánh

Kết nối hương vị thương nhớ, nâng tầm cảm xúc

Hành trình "trọn kết nối" của SASCO tiếp nối bằng mạch cảm xúc ẩm thực đa dạng. Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực cao cấp sinh động tại hệ thống phòng chờ thương gia, SASCO kiến tạo dịch vụ ẩm thực đa trải nghiệm cùng các thương hiệu nhà hàng The Phoenix, Cuisine de Saigon, Phố Chợ hay chuỗi cửa hàng tiện ích +84 Eatery, Fresh2Go.

Không dừng lại ở những món ăn quen thuộc như tô phở nghi ngút khói hay ổ bánh mì giòn rụm, SASCO đã kiến tạo "đại lộ ẩm thực" đầy biến tấu ngay tại mặt đất. Tại Tân Sơn Nhất, sự vội vã của nhà ga nhường chỗ cho những hương vị Á - Âu tuyển chọn cùng ẩm thực đặc trưng vùng miền Việt hay thực đơn chuẩn Ấn trong những không gian sang trọng và riêng tư.

Vị giác của hành khách được khơi gợi bởi một hệ sinh thái nhà hàng đa dạng với thực đơn tinh tuyển theo mùa

"Bằng cách mang hơi thở của bốn mùa vào thực đơn, SASCO hy vọng hành khách tìm thấy sự hứng khởi trong mỗi chuyến đi. Đồng thời là cách tinh tế nhất để giới thiệu sự trù phú của ẩm thực từ mọi miền đến với bạn bè quốc tế", đại diện SASCO chia sẻ.

Kết nối sứ mệnh xanh, nâng niu tương lai bền vững

Một hành trình trọn vẹn không thể thiếu đi trách nhiệm với tương lai. SASCO đã khẳng định vị thế của mình khi 10 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam và được vinh danh "Ngôi sao CSI 2025".

Thông điệp "Sống xanh - Tiêu dùng xanh" được lan tỏa mạnh mẽ từ việc giảm thiểu nhựa đến ưu tiên các sản phẩm bản địa bền vững. Đây chính là cách SASCO kết nối hành khách với những giá trị nhân văn, cùng nhau kiến tạo kỷ nguyên xanh trách nhiệm.

Đặc sản Việt và sản phẩm bản địa bền vững được ưa chuộng làm thức quà dịp Tết Nguyên đán tại SASCO Shop

"Một hành trình, trọn kết nối", SASCO biến mỗi phút giây chờ bay thành khoảnh khắc tận hưởng và kết nối. Mỗi điểm chạm đều nối tiếp điểm chạm, cảm xúc nối tiếp thăng hoa để hành khách mang trọn vẹn ký ức Việt Nam tươi đẹp trong mọi hành trình.