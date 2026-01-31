Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

SASCO: Một hành trình, trọn kết nối

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
31/01/2026 15:30 GMT+7

Ở Tân Sơn Nhất - 'điểm giao thoa' của những nền văn hóa có một hành trình không đo bằng dặm bay, mà được định nghĩa bằng những điểm chạm cảm xúc. Với tinh thần nghệ nhân, SASCO viết nên câu chuyện về sự thấu hiểu, nơi bản sắc Việt hòa cùng dòng chảy văn hóa toàn cầu, mang đến trải nghiệm trọn kết nối trên mỗi hành trình.

SASCO: Một hành trình, trọn kết nối - Ảnh 1.

Tân Sơn Nhất là nơi gặp gỡ của những tinh anh khắp thế giới, là vòng tay ấm áp đón chờ gia đình Việt kiều trở về, hay là điểm khởi đầu cho hành khách phương xa mong muốn khám phá Đông Nam Á. Trong sự giao thoa ấy, SASCO xuất hiện như một "đại sứ văn hoá" tận tâm, biến khoảng thời gian chờ đợi vốn dĩ khô khan thành một hành trình tận hưởng đầy cảm hứng.

Kết nối đa văn hoá, bắt đầu từ sự thấu hiểu

Triết lý của SASCO không nằm ở những tiện nghi xa hoa, mà ở sự thấu hiểu gốc rễ. Khi dịch vụ được thiết kế từ tâm thế trân trọng từng trải nghiệm của hành khách sẽ trở thành "lời chào" nồng hậu, cá nhân hóa cho những hành trình vạn dặm. Điểm nhấn rực rỡ nhất trong hệ sinh thái SASCO chính là hệ thống phòng chờ thương gia đẳng cấp, thể hiện rõ tinh thần thấu hiểu nghệ nhân và tôn trọng sự khác biệt từ mọi nền văn hoá.

SASCO: Một hành trình, trọn kết nối - Ảnh 2.

Phòng chờ Jasmine đáp ứng các tiêu chuẩn Halal quốc tế, sở hữu concept về văn hóa tín ngưỡng Hồi giáo, không gian tôn nghiêm, thư thái

Nếu hành khách Hồi giáo tìm thấy sự an yên tại Jasmine Halal Lounge, phòng chờ đáp ứng các tiêu chuẩn Halal quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với khu vực cầu nguyện riêng biệt và ẩm thực đạt chuẩn Halal, thì những tâm hồn yêu hoài niệm sẽ không thể nào quên không gian Le Saigonnais. Đặc biệt, tại nhà ga T3 hiện đại, The SENS Business Lounge ra mắt tiếp tục mở ra một chương mới của sự sang trọng đương đại. Lấy cảm hứng từ làng nghề truyền thống, không gian SENS được "dệt" bằng những đường cong mềm mại của khung cửi và ánh sáng vàng óng của tơ lụa. Các phòng chờ SASCO cũng đặc biệt nổi tiếng với món Phở Sen "signature", được phục vụ tại khu vực bếp nóng đặc trưng của dịch vụ SASCO.

SASCO: Một hành trình, trọn kết nối - Ảnh 3.

Phòng chờ SENS như một "trạm văn hóa" giúp hành khách thư giãn, nạp lại năng lượng tinh thần trước khi cất cánh

Kết nối hương vị thương nhớ, nâng tầm cảm xúc

Hành trình "trọn kết nối" của SASCO tiếp nối bằng mạch cảm xúc ẩm thực đa dạng. Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực cao cấp sinh động tại hệ thống phòng chờ thương gia, SASCO kiến tạo dịch vụ ẩm thực đa trải nghiệm cùng các thương hiệu nhà hàng The Phoenix, Cuisine de Saigon, Phố Chợ hay chuỗi cửa hàng tiện ích +84 Eatery, Fresh2Go.

Không dừng lại ở những món ăn quen thuộc như tô phở nghi ngút khói hay ổ bánh mì giòn rụm, SASCO đã kiến tạo "đại lộ ẩm thực" đầy biến tấu ngay tại mặt đất. Tại Tân Sơn Nhất, sự vội vã của nhà ga nhường chỗ cho những hương vị Á - Âu tuyển chọn cùng ẩm thực đặc trưng vùng miền Việt hay thực đơn chuẩn Ấn trong những không gian sang trọng và riêng tư.

SASCO: Một hành trình, trọn kết nối - Ảnh 4.

Vị giác của hành khách được khơi gợi bởi một hệ sinh thái nhà hàng đa dạng với thực đơn tinh tuyển theo mùa

"Bằng cách mang hơi thở của bốn mùa vào thực đơn, SASCO hy vọng hành khách tìm thấy sự hứng khởi trong mỗi chuyến đi. Đồng thời là cách tinh tế nhất để giới thiệu sự trù phú của ẩm thực từ mọi miền đến với bạn bè quốc tế", đại diện SASCO chia sẻ.

Kết nối sứ mệnh xanh, nâng niu tương lai bền vững

Một hành trình trọn vẹn không thể thiếu đi trách nhiệm với tương lai. SASCO đã khẳng định vị thế của mình khi 10 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam và được vinh danh "Ngôi sao CSI 2025".

Thông điệp "Sống xanh - Tiêu dùng xanh" được lan tỏa mạnh mẽ từ việc giảm thiểu nhựa đến ưu tiên các sản phẩm bản địa bền vững. Đây chính là cách SASCO kết nối hành khách với những giá trị nhân văn, cùng nhau kiến tạo kỷ nguyên xanh trách nhiệm.

SASCO: Một hành trình, trọn kết nối - Ảnh 5.

Đặc sản Việt và sản phẩm bản địa bền vững được ưa chuộng làm thức quà dịp Tết Nguyên đán tại SASCO Shop

SASCO: Một hành trình, trọn kết nối - Ảnh 6.

"Một hành trình, trọn kết nối", SASCO biến mỗi phút giây chờ bay thành khoảnh khắc tận hưởng và kết nối. Mỗi điểm chạm đều nối tiếp điểm chạm, cảm xúc nối tiếp thăng hoa để hành khách mang trọn vẹn ký ức Việt Nam tươi đẹp trong mọi hành trình.

Khám phá thêm chủ đề

SASCO Một hành trình trọn kết nối CHKQT Tân Sơn Nhất Kết nối đa văn hoá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận