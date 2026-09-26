SASCO tổ chức vui trung thu cho trẻ mồ côi do Covid-19

Trong số gần 1.000 em thiếu nhi là con em của nhân viên SASCO và các đơn vị còn có sự tham dự của 15 em nhỏ là trẻ mồ côi do Covid-19 thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên do SASCO bảo trợ lâu dài và 30 trẻ mồ côi do Covid-19 đang sinh sống tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất và Hạnh Thông, TP.HCM.

Bà Trần Ngọc Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty SASCO (trái) và bà Nguyễn Cao Huỳnh Như, Bí thư Đoàn Thanh niên SASCO trao học bổng cho các trẻ mồ côi do Covid-19 ẢNH: D.K

Tại chương trình, các em được hòa mình vào những trò chơi dân gian vui nhộn, các hoạt động trải nghiệm đầy màu sắc đến những nội dung khám phá thú vị về văn hóa, an ninh và an toàn hàng không. Mỗi góc nhỏ của "Trăng Bay" đều mở ra một niềm vui mới, để các em vừa chơi hết mình, vừa khám phá thêm nhiều điều bổ ích.

Các em thiếu nhi tham gia trò chơi trên sân khấu ẢNH: D.K

Bên cạnh quà trung thu, mỗi trẻ mồ côi do Covid-19 còn được SASCO trao một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, tiếp thêm động lực cho các em trong năm học mới.