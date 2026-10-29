SASCO trao 21 suất học bổng, tiếp sức trẻ mồ côi do Covid-19

12 học sinh đang học phổ thông được trao học bổng 5 triệu đồng/em; 9 sinh viên cao đẳng, đại học nhận học bổng 10 triệu đồng/em. Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ một phần chi phí học tập mà còn là sự động viên dành cho các em trên hành trình vượt qua mất mát, tiếp tục đến trường và xây dựng tương lai.

Bà Dương Thị Trà Giang - Trưởng bộ phận Truyền thông SASCO cùng anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các em

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

SASCO là một trong những đơn vị đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời từ những ngày đầu. Tháng 10.2021, Báo Thanh Niên từng phối hợp cùng SASCO đến thăm, trao học bổng cho các em mồ côi do đại dịch Covid-19; sau đó, hai đơn vị tiếp tục triển khai việc trao học bổng và ký kết thỏa thuận bảo trợ cho học sinh, sinh viên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao học bổng cho em Huỳnh Lê Thanh Duy ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong số 21 học sinh, sinh viên nhận học bổng lần này có Huỳnh Lê Thanh Duy, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Bước vào môi trường đại học, Duy có thêm những khoản chi phí cho việc học tập và sinh hoạt. Suất học bổng từ SASCO không chỉ hỗ trợ em một phần kinh phí mà còn là nguồn động viên để em tiếp tục nỗ lực trên chặng đường phía trước.

Thanh Duy cho biết, cha mất khi em học lớp 8, từ đó mẹ trở thành chỗ dựa chính, một mình vất vả nuôi hai anh em. Hiểu những khó khăn của gia đình, khi học cấp 3, ngoài giờ đến trường, Duy tranh thủ đi làm thêm tại các nhà hàng tiệc cưới vào thứ Bảy và Chủ nhật, với thu nhập khoảng 200.000 - 300.000 đồng mỗi ngày, tùy theo thời gian làm việc. Số tiền kiếm được, em dành một phần trang trải sinh hoạt cá nhân, phần còn lại tiết kiệm để phụ giúp mẹ. "Lên đại học, em có thêm nhiều khoản cần chi cho việc học. Khi nghe tin nhận được học bổng từ SASCO em vui lắm, số tiền này sẽ giúp em đóng học phí cho học kỳ tới, san sẻ phần nào gánh nặng với mẹ. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự hy sinh của mẹ và tình cảm của các nhà bảo trợ", Duy chia sẻ.

Bà Dương Thị Trà Giang - Trưởng bộ phận Truyền thông SASCO trao học bổng 5 triệu đồng cho các em cấp phổ thông

ẢNH NGỌC DƯƠNG

Với những học sinh, sinh viên từng chịu mất mát vì đại dịch Covid-19, mỗi suất học bổng không chỉ giúp trang trải một phần chi phí học tập mà còn là lời nhắn nhủ rằng các em không đơn độc trên hành trình trưởng thành. Sự đồng hành bền bỉ của SASCO và những tấm lòng nhân ái đang góp phần giữ cho con đường đến trường của các em không bị dang dở.