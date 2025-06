SAT 1% thế giới, IELTS 7.5 sốc với độ khó đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh trao đổi về đề thi tiếng Anh sau giờ làm bài ẢNH: NGỌC LONG

Trưa nay (27.6), các sĩ tử thi chương trình mới chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (TP.HCM), nhiều sĩ tử bày tỏ bất ngờ với đề tiếng Anh, cho rằng bài thi “khó và dài hơn nhiều” so với tài liệu ôn tập trên lớp cũng như đề minh họa từ Bộ GD-ĐT. “Đề tiếng Anh năm nay khá hóc búa và có nhiều từ mới tụi em chưa từng nghe qua”, Nguyễn Xuân Hoàng My cùng Trần Hải My, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), chia sẻ.

Cả hai nữ sinh cho biết đều từng thi IELTS, tuy nhiên vẫn gặp không ít khó khăn trong đề tiếng Anh năm nay nhất là ở phần điền câu và bài đọc. “Có vài từ tụi em đọc nhưng chẳng hiểu, như face with mounting scrutiny (đối mặt sự giám sát ngày càng gia tăng - PV). Một số từ khác thì lại khá trừu tượng, mang thông điệp ‘đá xéo’ hoặc ẩn dụ cho ý nghĩa nào đó”, hai thí sinh kể.

“Tụi em thấy đề thi rất kinh khủng, khó hơn những gì tụi em từng làm và ôn luyện. Độ khó này tụi em không hề lường trước được bởi đây thường là môn mọi người kỳ vọng sẽ đạt điểm cao nhất”, Hoàng My và Hải My cho hay. Riêng Hải My cho biết em từng thi đạt IELTS 7.5.

“Bài đọc cũng không có những câu trả lời nhìn vô là loại được mà buộc phải đọc trọn vẹn cả bài và hiểu đề thì mới làm được”, Hồ Hiển Long, học cùng trường, nói thêm.

Phụ huynh đồng hành cùng thí sinh sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: NGỌC LONG

Trong khi đó, Lâm Ngọc Cát Vương, học cùng trường, cho biết em làm không kịp bài thi tiếng Anh, và “còn khoảng 15 phút nữa hết giờ mà em vẫn còn nguyên bài đọc với phần điền câu”. “Chủ đề của bài đọc lạ hoắc, toàn từ vựng nâng cao nên dù đã học qua IELTS, em vẫn ngỡ ngàng”, nữ sinh nói, cho biết thêm đáp án ở bài đọc nhiều câu “cứ giống giống nhau”, buộc em phải chọn lọc kỹ.

“Chưa kể chữ trong đề nhỏ mà các dòng cứ san sát nhau, nhìn một hồi hoa mắt chóng mặt luôn”, nữ sinh bộc bạch.

Tương tự, Đỗ Ngọc Anh Thư nói dù từng thi đạt SAT 1.530, em vẫn rất sốc với độ khó đề thi tiếng Anh. “Em thà làm đề thi SAT còn hơn là làm đề này, có nhiều từ vựng khiến em ‘rối não’. Em đã học SAT rồi nên em mới biết vài từ, nếu chỉ học IELTS thôi em nghĩ là chịu luôn”, nữ sinh nói, cho biết bản thân chưa làm bài đạt được mức điểm như kỳ vọng.

Theo College Board, tổ chức sở hữu bài thi SAT, hàng năm có khoảng hai triệu học sinh trên thế giới thi SAT. Từ mốc 1.530 trở lên, người thi lọt tốp 1% cao nhất thế giới.

Anh Thư nói thêm, 3 bài đọc tốn nhiều thời gian của em nhất vì chứa từ vựng chuyên ngành, nâng cao, các đáp án lại “na ná” nhau gây nhầm lẫn. “Đề này chỉ 50 phút làm bài là quá ít, em làm không kịp, còn khoảng 10 phút cuối em mới giải quyết các câu còn lại sau các bài đọc”, nữ sinh chia sẻ.

Hoàng Nam (phải) cho rằng phần đọc hiểu của đề thi tiếng Anh dài và lan man ẢNH: NGỌC LONG

Từng đạt IELTS 6.5, Nguyễn Hoàng Nam, học sinh Trường THPT Marie Curie (TP.HCM), chỉ hy vọng có thể đạt từ 8 điểm bài thi tiếng Anh. “Em chỉ có 50 phút cho 40 câu, tính ra chỉ hơn một phút mỗi câu nên không có nhiều thời gian suy nghĩ. Bản thân em gặp khó nhất ở phần đọc hiểu vì đoạn văn quá dài, lan man khiến em không xác định được trọng tâm câu hỏi”, Nam nói.

Sau buổi thi tự chọn (với chương trình mới), sĩ tử chương trình mới chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Còn các thí sinh thi chương trình cũ sau khi làm bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ vào chiều nay, 27.6.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 16.7 và xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 18.7