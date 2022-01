Sạt lở bờ biển lộ ra núi rác khổng lồ

Phú Thuận là một xã ven biển xung yếu của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trong đợt mưa bão của cơn bão số 9 vừa qua, bờ biển tại thôn An Dương 1 (X.Phú Thuận, H.Phú Vang) bị sạt lở sâu. Nước biển xâm thực làm lộ ra một núi rác thải khổng lồ được chôn lấp tồn đọng từ nhiều năm trước.

Ông Trần Viết Đính (thôn An Dương 1, xã Phú Thuận) cho biết: “Khu vực này là bãi tập kết rác của xã, họ xử lý rác bằng cách đào rồi chôn lấp.Trước kia, bờ biển nằm cách xa, nay sóng ăn mòn nên lôi rác ra. Số lượng rác nhiều mà toàn là nhựa và ni lông khó phân hủy, lâu dần chất thành từng đống”.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (H.Phú Vang), cho biết UBND xã đã khảo sát và đang có phương án thu gom, xử lý quyết liệt tình trạng rác thải trên địa bàn.

Theo ông Đặng Tiến Tùy, bãi tập kết rác chôn lấp này có trước thời điểm năm 2008, lúc đó xã chưa có đề án thu gom, xử lý rác thải như hiện nay. Do đó, người dân của 3 thôn Tân An, Trung An, Xuân An và một phần của thôn An Dương 1, chủ yếu sau khi thu gom chỉ chôn lấp. Thời điểm đó, vị trí chôn lấp rác còn cách bờ biển hơn 300 m.





Những năm gần đây, xâm thực tiếp tục ăn vào bờ đã tiếp cận đến bãi chôn lấp rác này. Đợt mưa bão năm 2019, bãi rác cũng đã xuất lộ, UBND xã Phú Thuận trích kinh phí thuê đơn vị xử lý môi trường về thu gom 18 xe tải để đưa đi xử lý. Đến thời điểm này, qua nhiều lần mưa bão, đặc biệt là tình trạng xâm thực dẫn đến việc lộ thiên bãi rác ở đây càng lớn.

Về phương án xử lý bãi rác xuất lộ này, ông Đăng Tiến Tùy cho biết UBND xã đã đưa ra 2 phương án, xử lý trước mắt và căn cơ lâu dài. Thứ nhất, để xử lý trước mắt rác thải trôi ra làm ô nhiễm biển, xã đã chỉ đạo Đoàn thanh niên trong ngày chủ nhật sẽ ra quân “Chủ nhật xanh” để thu gom rác khu vực bờ biển. Bên cạnh đó, UBND xã cũng sẽ có đề nghị với các ngành, các cấp cho thực hiện giải pháp tạm thời dùng bao cát hoặc cừ tre để đóng, ngăn chặn xâm thực cũng như hạn chế rác trôi ra biển.

Giải pháp lâu dài, UBND xã cũng đã mời Công ty thu gom và xử lý rác thải H.Phú Vang về khảo sát, phải dùng biện pháp cơ giới đào và thu gom toàn bộ chở đi xử lý. “Theo tính toán sơ bộ kinh phí khoảng 300 triệu đồng. UBND xã sẽ lập đề án để phối hợp với đơn vị xử lý môi trường”, ông Đặng Tiến Tùy khẳng định.