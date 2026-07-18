Sạt lở đất gây thương vong lớn tại Trùng Khánh, ông Tập Cận Bình chỉ đạo cứu nạn

Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại khoảnh khắc sạt lở đất ở tây nam Trung Quốc hôm 17.7. Thảm họa xảy ra lúc 9:08 sáng giờ địa phương tại huyện Bành Thủy (TP.Trùng Khánh) khi một phần sườn đồi sạt lở xuống nhà cửa và các cơ sở kinh doanh bên dưới, khiến mảnh vụn vương vãi khắp đường, khiến giao thông tắc nghẽn.

Chính quyềnh địa phương cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và 34 người vẫn mất tích sau vụ sạt lở đất.

Trong chỉ thị ban hành tối 18.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đối với những người mất tích, đồng thời chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ sạt lở.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương, tức 7 giờ sáng giờ Việt Nam), một cán bộ cộng đồng tại huyện Bành Thủy phát hiện đá rơi rải rác và đã phát cảnh báo khẩn cấp.

Chính quyền sau đó ra lệnh sơ tán hơn 60 người dân, tuy nhiên vụ sạt lở xảy ra vào 9 giờ 8 phút khi công tác sơ tán vẫn đang diễn ra. Vụ sạt lở khiến nhiều ngôi nhà ở khu vực phía dưới sườn đồi bị sập, buộc chính quyền phải sơ tán hơn 1.000 cư dân tại các khu vực lân cận.

Theo thông tin từ họp báo của chính quyền địa phương, tính đến chiều 18.7, có 10 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng và 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 và điều động 100 thành viên của lực lượng cứu hộ tới hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ sạt lở vẫn chưa được xác định.