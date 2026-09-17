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    Thời sự

    Sạt lở đất ở Phú Thọ, 3 người chết

    Phan Hậu
    Phan Hậu
    Vụ sạt lở đất xảy ra sáng sớm nay 17.9 tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, khiến 3 người chết.

    Do ảnh hưởng mưa lớn những ngày qua, rạng sáng nay 17.9, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại nhà ông Xa Văn Dong (51 tuổi), trú tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. 

    Trưa cùng ngày, thông tin về vụ việc, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ta luy dương bị sạt lở khiến 40 m3 đất đá tràn vào gia đình ông Dong, làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp 3 người.

    Sạt lở đất ở Phú Thọ, 3 người thiệt mạng - Ảnh 1.

    Công an xã Đà Bắc canh gác tại vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người dân

    ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐÀ BẮC

    Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Đà Bắc huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đến nay đã tìm được 3 người, tất cả đều tử vong, trong đó có ông Xa Văn Dong. 2 người còn lại là vợ và cô của ông Dong, là bà Đinh Thị Hoan (47 tuổi) và bà Xa Thị Chinh (79 tuổi).

    Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, ở thời điểm gia đình gặp nạn, con trai ông Dong là anh Xa Long Vũ (23 tuổi) đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Nhận được thông tin về vụ sạt lở đất, đơn vị đang tổ chức đưa anh Vũ trở về gia đình.

    Thông tin từ Công an xã Đà Bắc cho biết, trong những ngày vừa qua, địa phương này xảy ra mưa lớn, nước dâng gây ngập tại một số tuyến đường trên địa bàn.

    Một số đoạn đường, nước chảy mạnh, mặt đường bị ngập, sạt lở và xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt đối với người điều khiển xe máy và người dân không quen địa hình.

    Chủ động ứng phó mưa lũ, Công an xã Đà Bắc đã triển khai lực lượng kiểm tra, cảnh báo và tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

    Theo Chi cục Thủy lợi và tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ), đến cuối ngày 16.9, mưa lũ khiến 252 hộ dân với 1.040 nhân khẩu phải sơ tán. Toàn tỉnh ghi nhận có 19 điểm sạt lở đất nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực dân cư.

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