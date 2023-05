Sạt lở làm hư hỏng, cuốn trôi 10 nhà dân bên sông Cần Thơ

Trưa 8.5, tin từ H.Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra ven sông Cần Thơ thuộc địa bàn ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND H.Phong Điền, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 2 giờ 15 phút cùng ngày (8.5). Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cử lực lượng công an và quân sự xuống hiện trường kịp thời cứu hộ, di dời người đến nơi an toàn. Bước đầu ghi nhận vụ sạt lở gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng. May mắn, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ sạt lở rạng sáng 8.5 tại xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ DUY TÂN

Ông Huỳnh Tài Lợi (58 tuổi ngụ ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh) một trong những hộ dân bị sạt lở, cho biết sự việc xảy ra vào giờ khuya nhưng đã có những dấu hiệu báo trước. Nhờ vậy, ngay khi có tiếng động sạt lở, gia đình ông đã tức tốc sơ tán đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc không kịp dọn đã bị cuốn trôi.

Theo ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cần Thơ (Sở NN-PTNT Cần Thơ), qua khảo sát sơ bộ tại hiện trường vụ sạt lở, cơ quan chức năng ghi nhận có nhiều vết nứt xuất hiện, trong đó có nhiều vết nứt sát với tỉnh lộ 923 (dọc theo sông Cần Thơ). Do vậy, rất có thể sạt lở sẽ còn tiếp diễn. "Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát cụ thể hiện trường để có thể lên các phương án ứng phó trước mắt và trong thời gian tới", ông Ninh thông tin.



Khu vực sạt lở được dự báo có thể tiếp tục xảy ra DUY TÂN

Trong khi đó, Chủ tịch UBND H.Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa cho biết: "Các biện pháp khắc phục sạt lở trước mắt là ưu tiên hỗ trợ người dân trong vùng sạt lở đe dọa di dời đến nơi ở mới tạm thời, đảm bảo an toàn. Sau đó, sẽ triển khai thực hiện các chính sách có liên quan để ổn định cuộc sống cho người dân. Dự án bờ kè đang được triển khai thực hiện và huyện sẽ hỗ trợ cho đơn vị đầu tư để thực hiện công tác di dời các hộ dân đến nơi ở mới an toàn".