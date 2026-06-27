Sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp, đường nông thôn bị chia cắt

Ngày 27.6, UBND xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra điểm sạt lở đường giao thông dài hơn 40 m.

Giao thông bị chia cắt do đường bị sạt lở xuống sông ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 27.6, tại đường Thiên Hộ Dương (ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ) xảy ra sạt lở với chiều dài hơn 40 m; sạt lở từ mé sông vào đến hết đường nhựa khoảng 10 m.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng làm giao thông bị chia cắt, nhiều cây trồng, hàng rào của người dân bị chìm xuống sông.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo đoạn nguy hiểm ẢNH: CTV

Ngay khi nhận tin báo về vụ sạt lở, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã Mỹ Thọ đến hiện trường khảo sát. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Thọ cũng đã nhanh chóng báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và huy động 13 lượt cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai biện pháp khắc phục ban đầu.

Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và hỗ trợ địa phương theo dõi diễn biến khu vực sạt lở.