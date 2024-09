Trao đổi với Thanh Niên trưa nay 9.9, ông Lê Văn Định, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cao Bằng, cho biết trên địa bàn có một xe khách bị đất đá trên núi sạt lở cuốn trôi xuống sông.

Thông tin tìm người đi xe khách trên Fanpage chính thức của Công an xã Thái Sơn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Xe khách kể trên là loại 16 chỗ, đang lưu thông trên QL34, vị trí gặp nạn tại khu vực tại xã Ca Thành (H.Nguyên Bình, Cao Bằng). Tuy nhiên, tới trưa nay 9.9, lực lượng chức năng tại địa phương vẫn chưa tiếp cận được hiện trường do mưa lũ gây sạt trượt hết cả tuyến đường.

Ông Định cho biết, Sở GTVT và lực lượng chức năng đã huy động máy xúc vào để xúc đất đá, thông đường, tiếp cận hiện trường.

"Thông tin ban đầu xe khách tới vị trí này đã dừng chờ mấy tiếng tại khu đất trống để tránh mưa lũ. Nhưng cả quả đồi sạt xuống đẩy xe khách trôi xuống sông. Do chưa tiếp cận hiện trường nên chưa rõ thiệt hại cụ thể ra sao", ông Định nói.

Sạt lở tại Cao Bằng, xe khách bị cuốn xuống sông, chưa xác định người mất tích

Lãnh đạo Sở GTVT Cao Bằng cũng cho biết cơ quan chức năng hy vọng khi dừng chờ mấy tiếng thì khách sẽ xuống xe, chỉ xe khách trôi xuống sông.

Sáng nay 9.9, theo thông báo trên Fanpage chính thức của Công an xã Thái Sơn (H.Bảo Lâm, Cao Bằng), cơ quan công an đề nghị trên địa bàn xã có người dân nào đi xe khách Việt Trang tuyến Bảo Lâm - TP.Cao Bằng thì liên hệ gấp do xe gặp nạn, nhưng lực lượng chức năng chưa tiếp cận được hiện trường.

Báo cáo nhanh của Quân khu 1 cho hay, ngày 8.9, tại xã Ca Thành (H.Nguyên Bình, Cao bằng), nước lũ cuốn trôi 2 xe ô tô, trong xe có người (nhưng chưa xác định được số người).

Đường vào các xã Yên Lạc, Ca Thành có 20 điểm sạt lở. Bộ Tư lệnh Quân khu đã cử thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu, và các cơ quan chức năng vào hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng địa phương cũng đang tích cực tìm kiếm.

Theo báo cáo sáng 9.9 của Tổng cục Đường bộ, mưa lớn do bão số 3 khiến nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh tại các tỉnh phía bắc sạt lở, ngập nước gây cản trở giao thông.

Dù các vụ sạt lở đường chưa phải quy mô lớn nhưng đang gây cản trở, khó khăn trong đi lại của người dân địa phương.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.