Sạt lở tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau, 96 căn nhà bị sụp, nứt

Sáng 9.6, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bạc Liêu, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm 96 căn nhà bị sụp một phần và xuất hiện các vết nứt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của cả trăm hộ dân.

Hàng loạt căn nhà ở ấp 2, xã Tân Phong, TX.Giá Rai bị sạt lở một phần nhà sau xuống sông Bạc Liêu - Cà Mau TRẦN THANH PHONG

Theo ông Ẩn, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 8.6, khu vực bờ phía bắc sông Cà Mau - Bạc Liêu, đoạn thuộc ấp 2, xã Tân Phong, TX.Giá Rai xảy ra vụ sạt lở và xuất hiện nhiều vết nứt, làm ảnh hưởng gần cả trăm căn nhà của người dân.

Qua thống kê, có 96 căn nhà bị sụp một phần nhà sau và xuất hiện các vết nứt. Trong đó, có 13 căn bị sụp một phần nhà sau và 83 căn bị ảnh hưởng, xuất hiện nhiều vết nứt. Tổng chiều dài đoạn sạt lở và có nguy cơ sạt lở khoảng 170 m. Trong đó, chiều dài sạt lở 65 m, chiều rộng từ 3 - 7 m. Ngoài ra, khu vực có nguy cơ sạt lở tiếp với chiều dài khoảng 105 m.

Hiện trường vụ sạt lở ở ấp 2, xã Tân Phong, TX.Giá Rai TRẦN THANH PHONG

Về nguyên nhân, theo ông Lai Thanh Ẩn, dòng chảy trên sông Cà Mau - Bạc Liêu tập trung vào bờ là khu vực dân cư, có khả năng đang xuất hiện cung trượt sâu. Thời điểm xảy ra sạt lở là thời kỳ triều cường kém, cao trình mực nước trên sông Cà Mau - Bạc Liêu xuống đến -1,8 m. Ngoài ra, còn do cộng hưởng tải trọng của nhà dân, các hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm bờ sông và đóng cọc đổ sàn bê tông lấn ra lòng sông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND TX.Giá Rai đã cử lực lượng xuống địa bàn giúp người dân dọn dẹp hiện trường, di dời đồ đạc, giúp các hộ có nguy cơ sạt lở, và cắm biển cảnh báo. Đồng thời khẩn trương thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ các hộ dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, sản xuất.

Nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại do bị sạt lở một phần nhà sau xuống sông Bạc Liêu - Cà Mau TRẦN THANH PHONG

Về giải pháp khắc phục thiệt hại, ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND TX.Giá Rai, cho biết đã tổ chức cuộc họp với một số ban, ngành, lực lượng vũ trang và Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. Cuộc họp đã thống nhất triển khai một số giải pháp khắc phục sạt lở. Theo đó, Chủ tịch UBND TX.Giá Rai sẽ thành lập tổ công tác liên ngành để triển khai các công tác liên quan đến phòng chống sạt lở tại khu vực xã Tân Phong.

Đề nghị UBND xã Tân Phong khẩn trương cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Tăng cường lực lượng công an, quân sự của TX.Giá Rai và các lực lượng xung kích của xã Tân Phong tiếp tục xuống hiện trường giúp dân khắc phục thiệt hại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bị sạt lở.

Lãnh đạo TX.Giá Rai đi kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương khắc phục sạt lở TRẦN THANH PHONG

Các đơn vị chức năng của TX.Giá Rai và UBND xã Tân Phong khẩn trương thống kê thiệt hại, mức độ thiệt hại do sạt lở gây ra để UBND TX.Giá Rai sớm xem xét, hỗ trợ kinh phí đối với các hộ bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Đồng thời, rà soát cụ thể từng hộ, nhân khẩu nếu hộ nào có nhà ở nơi khác thì động viên di dời đến nơi đó. Hộ nào không có nhà ở nơi khác thì bố trí cho các hộ tạm thời đến nơi ở an toàn ở các trường học.

Tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân để chủ động trong phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiệt hại. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp Phòng Kinh tế TX.Giá Rai theo dõi diễn biến sạt lở tại khu vực xã Tân Phong. Đồng thời có văn bản cảnh báo các đợt triều kém xuất hiện từ cuối tháng 6 - 9.2023, để thông báo cho các hộ dân chủ động phòng, tránh.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND TX.Giá Rai giao Phòng Kinh tế TX.Giá Rai chủ trì, phối hợp Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh thống kê toàn bộ các khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở trên địa bàn TX.Giá Rai và sớm đề xuất các giải pháp phòng, chống sạt lở trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải pháp chủ động phòng chống sạt lở.