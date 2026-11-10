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    SATA và Sailun thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    SATA và Sailun Group vừa ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược nhân dịp khai trương Sailun Dream Car Service tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của đại diện hai doanh nghiệp cùng các đối tác địa phương, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.
    SATA và Sailun thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu - Ảnh 1.

    Quan hệ đối tác hướng đến việc kết hợp thế mạnh của Sailun trong lĩnh vực lốp xe với chuyên môn của SATA về dụng cụ chuyên nghiệp, thiết bị dịch vụ ô tô và các giải pháp liên quan, qua đó cung cấp các giải pháp tích hợp hơn cho thị trường dịch vụ hậu mãi ô tô.

    Theo thỏa thuận, SATA sẽ trở thành thương hiệu đối tác chiến lược của Sailun, với phạm vi hợp tác có thể mở rộng tới các cơ sở sản xuất, hệ thống cửa hàng lốp xe do Sailun sở hữu và các cửa hàng nhượng quyền. SATA cũng sẽ cung cấp sản phẩm, dịch vụ lắp đặt và hỗ trợ hậu mãi cho Sailun cùng các đối tác.

    Hai bên cũng dự kiến nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển các trung tâm đào tạo tại một số thị trường phù hợp với nhu cầu kinh doanh, qua đó mở rộng hợp tác sang đào tạo kỹ thuật, dịch vụ và phát triển nhân lực.

    Cùng vươn ra toàn cầu - Cùng phát triển

    Đông Nam Á là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển quốc tế của SATA. Doanh nghiệp hiện đã xây dựng mạng lưới hợp tác và hỗ trợ tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Campuchia.

    Bắt đầu từ Việt Nam, SATA và Sailun hướng đến mở rộng hợp tác sang nhiều thị trường và hệ thống cửa hàng, đồng thời xây dựng mô hình hợp tác quốc tế bền vững, có khả năng nhân rộng.

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