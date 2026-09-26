Sau 100 năm, thương hiệu phô mai Con bò cười đã... không còn cười

Bel Brands USA (thuộc Tập đoàn Bel) mới đây ra mắt chiến dịch mang tên The Not Laughing Cow, trong đó linh vật nổi tiếng của hãng xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị thay vì tươi cười như thường lệ. Đi kèm hình ảnh này là thông điệp ngắn gọn nhưng gây tò mò: "Chúng ta cần nói chuyện". Điều đáng chú ý là Bel không giới thiệu sản phẩm mới, cũng không thông báo bất kỳ thay đổi nào về loại phô mai. Thay vào đó, thương hiệu chọn cách thay đổi một chi tiết rất quen thuộc để tạo nên sự tò mò và mở đầu cho một chiến dịch bí ẩn.

Chiến dịch mới của phô mai Con bò cười gây tò mò cho người tiêu dùng ẢNH: AFP/thenotlaughingcow.com

Ý tưởng sáng tạo đầy bí ẩn của phô mai Con bò cười

Hầu hết các thương hiệu đều dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng những yếu tố nhận diện đặc trưng. Khi các yếu tố này đã trở nên quen thuộc, cách làm thông thường là bảo vệ, lặp lại và đảm bảo chúng xuất hiện nhất quán trên mọi nền tảng. Thế nhưng, The Laughing Cow lại đang làm điều gần như ngược lại.

Ra đời tại Pháp vào năm 1921, hình chú bò do họa sĩ Benjamin Rabier vẽ bắt đầu xuất hiện trên hộp phô mai từ năm 1924. Đôi khuyên tai có hình hộp phô mai là một phần trong thiết kế của linh vật. Qua các giai đoạn phát triển, hình ảnh con bò cười được sử dụng trong quảng cáo và trên sản phẩm của thương hiệu ở nhiều quốc gia. Giờ đây, Bel Brands USA tạm thời loại bỏ chính đặc điểm mà người tiêu dùng liên tưởng nhiều nhất khi nhắc đến nhân vật này.

Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc thay đổi bao bì. Theo Creapills, những bao bì phiên bản đặc biệt đang xuất hiện tại hơn 4.700 cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Mỗi sản phẩm đều có mã QR dẫn người mua đến website thenotlaughingcow.com, nơi câu chuyện bí ẩn tiếp tục được triển khai thông qua các nội dung riêng của chiến dịch. Thương hiệu cũng phát hành một loạt video cho thấy linh vật vốn luôn vui vẻ nay xuất hiện với vẻ mặt đầy buồn bã. Trong một đoạn video, chú bò ngồi một mình trong quán ăn. Ở một video khác, nhân vật này ngồi trên chiếc xích đu ở sân chơi với dáng vẻ chán nản. Thay vì ngay lập tức tiết lộ lý do chú bò ngừng cười, Bel để người xem tự theo dõi câu chuyện và suy đoán điều gì đã xảy ra. Đây là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để kết nối bao bì sản phẩm ngoài đời thực với nội dung trên mạng xã hội và sự tương tác của người dùng trên nền tảng số.

Kệ hàng siêu thị trở thành điểm tiếp xúc đầu tiên. Mã QR tạo ra bước tương tác tiếp theo, còn câu hỏi chưa có lời giải khiến mọi người có lý do để bàn luận và chia sẻ. Từ một chi tiết quen thuộc trên bao bì, Bel đã biến nó thành một chiến dịch có thể tiếp tục phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau.

Vẫn còn một câu hỏi quan trọng chưa có lời giải: Vì sao chú bò lại ngừng cười? Creapills cho rằng chiến dịch có thể liên quan đến Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới 10.10. Biểu cảm nghiêm nghị, những hình ảnh cho thấy linh vật dường như không vui cùng thông điệp khuyến khích mọi người trò chuyện nhiều hơn đều khá phù hợp với cách lý giải này. Tuy nhiên, Bel chưa xác nhận thông điệp thực sự phía sau chiến dịch. Trong thông báo chính thức, thương hiệu chủ động giữ bí mật và cho biết linh vật sẽ tự mình giải thích khi "cô ấy sẵn sàng".