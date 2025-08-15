Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sau 2 ngày phát động, 117 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Thu Hằng
Thu Hằng
15/08/2025 13:08 GMT+7

Tính đến 8 giờ sáng nay 15.8, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã nhận được hơn 117 tỉ đồng với gần 590.000 lượt ủng hộ, vượt mục tiêu tối thiểu 65 tỉ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025), T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba".

Sau 2 ngày phát động, 117 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba- Ảnh 1.

Lễ phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba

ẢNH: VGP

Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13.8 - 16.10.2025) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỉ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Hiện nay, nhân dân Cuba, nhất là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương, đang đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, thiên tai và chính sách bao vây cấm vận.

Chương trình nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Chương trình là hoạt động nhân đạo mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó và tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba. Đây cũng là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: "Đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển".

Trong 65 ngày diễn ra chương trình, các tổ chức, cá nhân có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; vận động ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; tiếp nhận đóng góp qua nhiều kênh trực tiếp và trực tuyến tại cơ quan T.Ư Hội, quét mã QR chuyển khoản, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money), trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngoài ra, các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học cũng sẽ được tổ chức như: viết thư, quyên góp "kế hoạch nhỏ" ủng hộ bạn nhỏ Cuba...

Mọi đóng góp sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025

T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - cơ quan được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì chương trình đã gửi lời cảm ơn các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm, và đặc biệt là đông đảo đồng bào trong và ngoài nước đã đồng hành, sẻ chia, gửi trọn tấm lòng tới nhân dân Cuba.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của chương trình:

- Tên đơn vị: T.U HOI CHU THAP DO VIET NAM

- Số tài khoản: 2022

- Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

- Nội dung chuyển khoản: CUBA

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13.8.2025 - 16.10.2025.

Nhân dân cả nước có thể truy cập vào địa chỉ https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288 hoặc tải App "Thiện nguyện" trên App Store, CH Play để cập nhật số tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Sao kê danh sách ủng hộ cũng được công khai tại đây.

