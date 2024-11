Sau 2 tháng hoạt động, Tổ 369 Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 30 kg ma túy

Ngày 8.11, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Tổ công tác về phối hợp tuần tra trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Tổ 369).

Hội nghị sơ kết hoạt động Tổ 369 ẢNH: THANH QUÂN

Trong đợt cao điểm 90 ngày đêm, Tổ 369 đã phát hiện và vận động, thu hồi 22 bom xăng tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 115 vũ khí thô sơ; lập hồ sơ quản lý 55 đối tượng có tiền án, tiền sự, nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện và giải tán 160 nhóm (963 đối tượng) tụ tập đêm khuya; thu giữ 30 kg ma túy và nhiều tang vật khác...

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã biểu dương những thành tích, kết quả bước đầu mà các Tổ 369 đạt được. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Tây Ninh tiếp thu, khắc phục những hạn chế, phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động của các Tổ 369; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh huy động các đơn vị, nhất là các tổ chức ở cơ sở, quản lý địa bàn dân cư phối hợp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.