Sau 20 năm, Phi Đội VTC game tiếp tục mở ra hành trình không chiến mới

Biểu tượng bền bỉ - nơi ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt

Trình làng từ năm 2006, Phi Đội (tiền thân là Cao Bồi Không Gian) từng tạo nên một "cú hích" trong làng game Việt khi mở ra những trận không chiến rực lửa ngoài vũ trụ bao la. Trong ký ức của thế hệ 8X, 9X, hình ảnh những chiếc Gear kiêu hãnh trên màn hình dày cộm tại các quán net đã trở thành một phần thanh xuân.

Bởi dẫu hai thập kỷ đã trôi qua, những cơ trưởng nhiệt huyết năm xưa, nay đã là những quý ông U40, U50 thành đạt hay những ông bố hai con bận rộn, thì chỉ cần chạm tay vào "cần lái", niềm đam mê chinh phục bầu trời trong họ lại bùng cháy vẹn nguyên như ngày đầu.

Chiến lược khác biệt: Không chạy theo số đông, tập trung vào bản sắc

Giữa bối cảnh thị trường game ngày càng đa dạng với nhiều sản phẩm ra mắt liên tục, Phi Đội vẫn kiên định với lối đi riêng, tập trung bồi đắp bản sắc cốt lõi thay vì chạy theo các xu hướng đại trà. Không thay đổi quá nhiều làm mất đi cái "chất" không chiến đặc trưng, NPH (nhà phát hành) tập trung tối ưu hóa hệ thống tính năng, nâng tầm tư duy chiến thuật và mở rộng các hoạt động cộng đồng.

Sự giao thoa thế hệ: Khi "phi công" kỳ cựu dẫn dắt Gen Z

Một trong những điểm nhấn thú vị nhất trong hành trình mới của Phi Đội chính là sự chuyển giao và kết nối giữa các thế hệ. Không còn là sân chơi độc tôn của những "cơ trưởng" đời đầu, bầu trời Phi Đội giờ đây đang rộng mở chào đón lớp game thủ Gen Z đầy năng động.

Sự giao thoa này tạo nên một cộng đồng đa dạng: nơi những kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của thế hệ đi trước kết hợp cùng sự nhạy bén, phá cách của những tân binh trẻ tuổi. Chính tinh thần "tiếp lửa" này đã giúp Phi Đội luôn tràn đầy sức sống.

Từ cột mốc 20 năm: Đầu tư cho hành trình dài hạn

Dấu ấn Phi Đội 3 - Sự tiếp nối hoàn hảo

Bước sang cột mốc 20 năm, NPH VTC Game đã mạnh tay đầu tư để Phi Đội tiếp tục khẳng định vị thế bền vững. Sự xuất hiện của Phi Đội 3 (chính thức ra mắt vào ngày 25.1.2026) không chỉ là một phiên bản mới, mà là cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng.

Chiến dịch OOH phủ sóng đường phố

Hình ảnh các chiến đấu cơ huyền thoại xuất hiện trên các bảng quảng cáo ngoài trời (OOH) khổng lồ tại Hà Nội và TP.HCM chính là minh chứng cho tiềm lực và sự trân trọng của NPH dành cho một tượng đài 20 năm tuổi.

Sức sống của những "hạm đội" không bao giờ tắt lửa

Sức sống của Phi Đội được nuôi dưỡng bởi cộng đồng game thủ vô cùng nhiệt huyết. Các phi đội huyền thoại hay các cơ trưởng kỳ cựu vẫn đang ngày đêm túc trực nơi buồng lái, bảo vệ vùng trời của mình.

Tiếp nối sức nóng, Phi Đội kích hoạt đấu trường Duo Championship - giải đấu hứa hẹn sẽ là tâm điểm bùng nổ trong thời gian tới. Với sự đầu tư nghiêm túc từ quy mô tổ chức đến cơ cấu giải thưởng, đây chính là cơ hội để các "cánh chim sắt" một lần nữa phô diễn kỹ năng thượng thừa và viết tiếp chiến thắng trên bầu trời.

"Xuất kích!"

Dù là cơ trưởng đời đầu hay thế hệ gen Z tài năng, Phi Đội luôn sẵn sàng chào đón bạn bước vào buồng lái. Đừng để đam mê chỉ còn là kỷ niệm, hãy cầm lái và cảm nhận nhịp đập quen thuộc của chiến trường năm xưa - nơi hành trình chinh phục bầu trời vẫn đang tiếp tục.

