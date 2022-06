Sau 37 năm, nhạc phim 'Stranger Things' mùa 4 vào top bảng xếp hạng ở Anh

Bản "hit" Running Up That Hill của nữ ca sĩ Kate Bush (63 tuổi) hiện nằm ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng đĩa đơn ở Anh khi phim truyền hình Stranger Things mùa 4 lên sóng từ cuối tháng 5.

Bảng xếp hạng đĩa đơn trên xếp theo tuần. Sau 37 năm kể từ khi ca khúc Running Up That Hill phát hành (năm 1985) và sau 44 năm, nữ ca sĩ Kate Bush lại có tác phẩm vào top bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh, theo Chronicle Live ngày 18.6. Hiện ca khúc đang được nghe nhiều ở các thị trường khác như Mỹ, Úc, New Zealand...

Bài hát Running Up That Hill được dùng làm nhạc phim trong mùa 4 của phim truyền hình Stranger Things, khi nhân vật cố gắng thoát khỏi cái ác. Theo Reuters, ca khúc đã tìm được những khán giả hâm mộ mới mẻ sau ngần ấy thời gian, nhất là khi phim Stranger Things cũng nói về người trẻ và những đấu tranh của họ trong thập niên 1980.





Nữ ca sĩ Kate Bush trải lòng: "Tôi thật sự cảm động khi ca khúc được đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt bởi những khán giả trẻ yêu thích loạt phim".

Phía The Official Charts Company cho biết Kate Bush là nữ ca sĩ lớn tuổi nhất có tác phẩm đạt vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng âm nhạc. 44 năm trước, nữ danh ca từng nắm giữ vị trí này với ca khúc Wuthering Heights.

Loạt phim Stranger Things do anh em nhà làm phim Matt Duffer và Ross Duffer "cầm trịch", hiện đang phát phần đầu của mùa 4 trên Netflix. Phim lấy mốc thời gian 8 tháng sau các sự kiện của mùa 3, các nhân vật do các diễn viên Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard... thủ vai tiếp tục hợp sức để chiến đấu với thế lực ác độc đang trỗi dậy. Phim nhận mức chấm tích cực trên Rotten Tomatoes là 89%.