Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Sau 48 năm, Nhật Bản tăng phí visa với khách Việt

Lê Nam
29/03/2026 10:57 GMT+7

Website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mới đây đã thông báo điều chỉnh lệ phí visa áp dụng cho các hồ sơ thụ lý từ ngày 1.4.2026 đến 31.3.2027.

Theo đó, lệ phí thị thực nhập cảnh một lần tăng từ 500.000 đồng lên 520.000 đồng, tương ứng tăng 20.000 đồng. Đối với thị thực nhập cảnh nhiều lần, mức phí tăng từ 1 triệu đồng lên 1.030.000 đồng, tức tăng 30.000 đồng. Trong khi đó, lệ phí visa quá cảnh được giữ nguyên ở mức 120.000 đồng.

Đây là lần điều chỉnh biểu phí đầu tiên sau 48 năm, kể từ năm 1978. Lệ phí này áp dụng đối với người xin thị thực bằng hộ chiếu phổ thông.

Theo số liệu từ Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản, năm 2025 có hơn 678.000 lượt khách Việt nhập cảnh Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, lượng khách Nhật đến Việt Nam đạt khoảng 814.000 lượt, cho thấy sự trao đổi khách hai chiều ngày càng sôi động.

Sau 48 năm, Nhật Bản tăng phí visa với khách Việt- Ảnh 1.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo lệ phí visa năm 2026 (đối với hồ sơ được thụ lý từ 1.4.2026 đến 31.3.2027)

ẢNH: ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt cho biết: "Mức tăng này thực tế không đáng kể trong tổng chi phí tour nên gần như không tác động đến nhu cầu của khách".

Theo ông Vũ, với thị trường tour Nhật Bản, yếu tố mà khách Việt quan tâm nhiều hơn vẫn là tỉ lệ đậu visa, thủ tục có thuận lợi hay không thay vì chi phí visa tăng nhẹ. Nếu tăng đến vài trăm nghìn hay cả triệu đồng thì khách có thể cân nhắc, còn mức vài chục nghìn thì gần như không ảnh hưởng. 

Sau 48 năm, Nhật Bản tăng phí visa với khách Việt- Ảnh 2.
Sau 48 năm, Nhật Bản tăng phí visa với khách Việt- Ảnh 3.

Nhật Bản là một trong những thị trường ổn định và tăng trưởng tốt của doanh nghiệp lữ hành Việt

ẢNH: D.L.V

"Tour Nhật hiện nằm ở phân khúc trung đến cận cao cấp, giá phổ biến từ khoảng 25 - 35 triệu đồng. Tuy nhiên trong dịp hội chợ du lịch TP.HCM sắp tới, doanh nghiệp có thể tung ra các gói ưu đãi khoảng 27 triệu đồng cho hành trình 6 ngày 5 đêm, đi các điểm như Tokyo, núi Phú Sĩ…", ông Vũ thông tin và cho biết lượng khách đặt tour ngắm hoa anh đào năm nay bị ảnh hưởng nhẹ bởi bối cảnh chung nhưng không giảm đáng kể. "Nhu cầu đi Nhật của khách Việt vẫn rất lớn, đây vẫn là một trong những thị trường ổn định và tăng trưởng tốt của doanh nghiệp", ông nói.

Nhật Bản luôn nằm trong top khách quốc tế đến TP.HCM nhiều nhất

Thị trường khách Nhật Bản duy trì vị trí trong nhóm khách quốc tế hàng đầu đến TP.HCM nhiều năm qua, với tốc độ tăng trưởng ổn định. Năm 2025, thành phố đón gần 385.000 lượt khách từ Nhật Bản, cho thấy dư địa phát triển của thị trường này vẫn còn rất lớn.

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản Visa Đại sứ quán Nhật Bản du lịch Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận