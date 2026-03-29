Sau 48 năm, Nhật Bản tăng phí visa với khách Việt

Theo đó, lệ phí thị thực nhập cảnh một lần tăng từ 500.000 đồng lên 520.000 đồng, tương ứng tăng 20.000 đồng. Đối với thị thực nhập cảnh nhiều lần, mức phí tăng từ 1 triệu đồng lên 1.030.000 đồng, tức tăng 30.000 đồng. Trong khi đó, lệ phí visa quá cảnh được giữ nguyên ở mức 120.000 đồng.

Đây là lần điều chỉnh biểu phí đầu tiên sau 48 năm, kể từ năm 1978. Lệ phí này áp dụng đối với người xin thị thực bằng hộ chiếu phổ thông.

Theo số liệu từ Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản, năm 2025 có hơn 678.000 lượt khách Việt nhập cảnh Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, lượng khách Nhật đến Việt Nam đạt khoảng 814.000 lượt, cho thấy sự trao đổi khách hai chiều ngày càng sôi động.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo lệ phí visa năm 2026 (đối với hồ sơ được thụ lý từ 1.4.2026 đến 31.3.2027)

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt cho biết: "Mức tăng này thực tế không đáng kể trong tổng chi phí tour nên gần như không tác động đến nhu cầu của khách".

Theo ông Vũ, với thị trường tour Nhật Bản, yếu tố mà khách Việt quan tâm nhiều hơn vẫn là tỉ lệ đậu visa, thủ tục có thuận lợi hay không thay vì chi phí visa tăng nhẹ. Nếu tăng đến vài trăm nghìn hay cả triệu đồng thì khách có thể cân nhắc, còn mức vài chục nghìn thì gần như không ảnh hưởng.

Nhật Bản là một trong những thị trường ổn định và tăng trưởng tốt của doanh nghiệp lữ hành Việt

"Tour Nhật hiện nằm ở phân khúc trung đến cận cao cấp, giá phổ biến từ khoảng 25 - 35 triệu đồng. Tuy nhiên trong dịp hội chợ du lịch TP.HCM sắp tới, doanh nghiệp có thể tung ra các gói ưu đãi khoảng 27 triệu đồng cho hành trình 6 ngày 5 đêm, đi các điểm như Tokyo, núi Phú Sĩ…", ông Vũ thông tin và cho biết lượng khách đặt tour ngắm hoa anh đào năm nay bị ảnh hưởng nhẹ bởi bối cảnh chung nhưng không giảm đáng kể. "Nhu cầu đi Nhật của khách Việt vẫn rất lớn, đây vẫn là một trong những thị trường ổn định và tăng trưởng tốt của doanh nghiệp", ông nói.