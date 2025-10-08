Sau 5 năm lái xe điện, trở lại xe xăng là trải nghiệm khó khăn

Bài viết của tác giả Remeredzai Joseph Kuhudzai trên CleanTechnia được đăng 2 tuần trước, kể về những cảm nhận của anh khi buộc phải quay trở lại sử dụng xe xăng sau 5 năm dùng xe điện, vì một số nguyên nhân khách quan.

Xe điện ngày càng chinh phục nhiều người dùng nhờ các ưu thế vượt trội so với xe xăng ẢNH: T.N

Khó trở lại xe xăng

Theo Remeredzai Joseph Kuhudzai, việc phải chuyển sang xe xăng cũ khiến mọi trải nghiệm trở nên "đau đớn". Đầu tiên là về cảm giác lái. Sau 5 năm chạy xe điện, anh đã quá quen với chế độ xe chạy chậm đến dừng hẳn khi nhả chân ga, trong khi chạy lại xe xăng sẽ phải căn trớn vì dù nhả ga thì xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước cho tới khi bạn đạp phanh.

Cảm giác lái có thể điều chỉnh dễ dàng, song, chi phí là điều khiến Remeredzai phiền lòng nhất. Từ khi chuyển về sử dụng xe xăng, chi phí nhiên liệu tăng gần 10 lần, từ chỉ 2,4 USD sạc điện qua đêm (24 kWh, giá 0,1 USD/kWh) lên 20 USD tiền dầu/ngày. Ngoài ra, xe xăng liên tục hỏng vặt, phải thay bơm xăng, đổ thêm dầu máy, nước làm mát, tốn thêm hơn 200 USD sửa chữa. Trong khi đó, 5 năm lái xe điện anh chỉ tốn tiền thay lốp đúng 1 lần khi dính vào ổ gà mà anh miêu tả là tệ nhất.

Từ những trải nghiệm thực tế, Remeredzai khẳng định xe điện cho thấy những ưu thế rõ rệt như chi phí vận hành thấp, ít hỏng hóc, tiện lợi và êm ái hơn nhiều so với xe xăng. Anh cũng chia sẻ đang tiết kiệm tiền để mua lại một chiếc xe điện mới.

Remeredzai Joseph Kuhudzai không phải số ít người phải nói "e là không thể" trước quyết định trở lại chạy xe xăng sau thời gian trải nghiệm với xe điện. Năm 2024, một nghiên cứu với hơn 23.000 người tham gia từ 18 quốc gia đã khẳng định hầu hết người sử dụng xe điện không có ý định quay lại sử dụng xe xăng.

Đặc biệt, 92% người được hỏi cho biết họ sẽ tiếp tục mua xe điện trong lần mua xe tiếp theo trong khi chỉ 1% cân nhắc quay lại xe động cơ đốt trong truyền thống và 4% lựa chọn xe lai sạc điện.

Những người tham gia khảo sát đều thừa nhận các lợi ích nổi bật của xe điện như chi phí vận hành thấp, thân thiện với môi trường và vận hành êm ái. Trong đó, lý do phổ biến nhất khiến người dùng muốn chuyển sang xe điện là chi phí vận hành tiết kiệm hơn (chiếm 45%), khả năng bảo vệ môi trường, khí hậu (40%) và giảm ô nhiễm cục bộ (32%).

Ngoài ra, 21% người tham gia cho rằng trải nghiệm lái xe điện vượt trội hơn, 18% hài lòng với chi phí bảo trì thấp hơn so với xe truyền thống. Những ưu điểm này khiến xe điện trở thành lựa chọn hấp dẫn và khó thay thế.

Chi phia sạc điện rẻ hơn tới 4 - 5 lần so với mua xăng/dầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Chi phí sử dụng xe điện rẻ hơn nhiều

Khảo sát các người dùng xe điện tại Mỹ, chi phí sạc tại nhà trung bình khoảng 0,13 USD/kWh. Với mức tiêu thụ 30 kWh/100 dặm (khoảng 160 km), chi phí đi 100 dặm bằng xe điện chỉ khoảng 3,9 USD (khoảng 100.000 đồng), trong khi xe xăng (với mức tiêu thụ 25 MPG và giá xăng khoảng 3,5 USD/gallon) sẽ tốn gần 14 USD/100 dặm. Điều này đồng nghĩa xe điện tiết kiệm hơn gần 4 lần chỉ riêng chi phí nhiên liệu.

Tại châu Âu, nơi giá nhiên liệu cao, sự chênh lệch còn rõ rệt hơn. Ở Đức, giá xăng dao động quanh 1,8 - 2 euro/lít, trong khi giá điện sạc tại nhà vào ban đêm chỉ khoảng 0,3 euro/kWh. Người dùng xe điện tiết kiệm từ 60 - 70% chi phí năng lượng cho mỗi km di chuyển.

Các bác tài ở Việt Nam cũng đều công nhận chi phí sử dụng xe điện rẻ hơn rất nhiều so với xe xăng. Trung bình, một chiếc xe xăng phổ thông tiêu tốn khoảng 7 - 8 lít/100 km. Với giá xăng RON95 dao động quanh mức 20.000 đồng/lít, người dùng sẽ chi khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng nếu di chuyển khoảng 1.000 km. Trong khi đó, xe điện như VinFast VF e34 tiêu thụ trung bình 15 - 18 kWh/100 km. Với giá điện sinh hoạt khoảng 2.000 - 2.500 đồng/kWh, tổng chi phí chỉ ở mức 300.000 - 400.000 đồng/tháng - bằng khoảng 1/4 so với xe xăng.

Chi phí bảo trì, bảo dưỡng cho xe điện cũng thấp hơn xe xăng ẢNH: T.N

Không chỉ nhiên liệu, chi phí bảo trì xe điện cũng thấp hơn ở mọi nơi. Xe điện không cần thay dầu, không có hộp số phức tạp, không có bugi hay hệ thống xả, dẫn đến ít hỏng vặt và ít bảo trì định kỳ. Theo Consumer Reports (Mỹ), chi phí bảo dưỡng xe điện trung bình là 0,03 USD/mile, trong khi xe xăng là 0,06 USD/mile - tiết kiệm 50%.

Tại Việt Nam, VinFast công bố chi phí bảo dưỡng định kỳ cho mẫu VF e34 chỉ khoảng 4 triệu đồng mỗi 50.000 km, so với khoảng 10 - 15 triệu đồng cho xe xăng cùng phân khúc.

Ngoài ra, cảm giác lái của xe điện cũng được đánh giá là vượt trội. Với mô-men xoắn đạt đỉnh ngay từ khi nhấn ga, xe điện tăng tốc nhanh và mượt mà hơn. Đơn cử, VinFast VF 8 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong khoảng 5.5 giây - một con số không kém cạnh các mẫu xe thể thao. Đặc biệt, tiếng ồn gần như biến mất. Xe điện không phát ra âm thanh động cơ, rất yên tĩnh ở tốc độ thấp và ít rung động. Điều này khiến không ít người dùng mô tả việc lái xe điện giống như đang "trôi" trong một khoang hành khách êm ái.